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冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

陳巍是好移民、谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度再受關注

蓮生活佛主持新春祈福大法會

工商訊
蓮生活佛主持新春祈福大法會。
蓮生活佛主持新春祈福大法會。

蓮生活佛2月12日在Lynnwood Convention Center主持西雅圖雷藏寺的觀世音菩薩新春祈福大法會，翌日在彩虹雷藏寺主持大幻化網金剛護摩大法會。

一年一度的新春祈福大法會上，蓮生活佛傳授在家菩薩戒，開示大眾，菩薩的精神就是利他，做每一件事都要想到幫助他人，而不是利益自己，從此以後一心做菩薩。

疫情期間，許多人面臨經濟壓力，蓮生活佛在大法會中教授瑤池金母馬上有錢法，並舉多位善信的中獎實例，其中提到第一個修此法而中了大樂透5500萬元的一位善信蓮花梭麥，這事登上了英文報刊，引來許多人找他。

他在中獎前便有徵兆，夢見西雅圖雷藏寺的七尊大佛與許多佛菩薩放光照他，也夢見許多魚圍繞著他，這在柬埔寨是象徵財富，並且，自家院子裡的果樹竟長滿了累累的水果，這是他移民美國20年來從未見過的。

2月13日大法會主尊是本初佛顯化的大幻化網金剛，以療癒眾生疾病著稱。蓮生活佛開示金剛經中究竟無我的章節，提示有我才會有私心，也因此造成人與人之間的不合。要時時觀察自己的念頭，凡是負面的都要翻轉為正面，要像菩薩沒有私心，千萬不要有恨，以看對方的優點來化掉恨意，要知道一旦有恨，先痛苦的就是自己，所以打開心、自在、無心，多麼好！

西雅圖 疫情 移民

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