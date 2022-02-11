貴騰大賭場虎年大抽獎等著你

新年到，財運到！貴騰賭場大酒店在2月25日周五晚上7時和9時舉辦10萬元<虎年現金大抽獎>。各抽出25位現金獎贏家。9時再會抽出一位5萬元現金獎幸運兒！讓您虎年鴻運當頭，大發新年財！另外，由即日起到2月24日，每周四晚上5時至10時舉辦<幸運蓮花老虎機大賽>，會員有機會賺取雙倍或三倍獎賞，總獎金高達18萬元。千萬不要錯過！

重要通知請注意！為了配合索諾瑪郡的防疫 要求，同時顧及觀眾的健康，在經過審慎評估後，貴騰大賭場宣布：原定於2月11日周五晚上8時30分舉辨的<越南群星賀歲迎春演唱會>將會取消。新的演出日期，貴騰將會再公布。對於活動取消所造成的不便，貴騰在此衷心致歉。還有原定於2月18日周五晚上9時舉辨的<蘇永康演唱會>將延期至今年9月2日周五晚上9時。已購買<蘇永康演唱會>門票者可保留現有門票並用於9月 2日的演出。雖然演出延期，相信屆時情歌王子必定能帶來令人難忘的表演，敬請歌迷們一起拭目以待吧！

請至GratonResortCasino.com查詢演唱會等相關詳情。如果從GratonResortCasino.com或www.ticketmaster.com購買門票，退款將自動處理，並可能退回來自購票的同一來源。

< 越南群星賀歲迎春 >（已取消）。相關退款事宜，請至GratonResortCasino.com查詢。如果從GratonResortCasino.com或www.ticketmaster.com購買門票，退款將自動處理，並可能退回來自購票的同一來源。

<蘇永康演唱會>演出時間：延期至9/2/2022周五晚上9時，演出地點：Graton Resort & Casino 表演廳，288 Golf Course Drive West, Rohnert Park, CA 94928。票價：68元，88元，108元。

貴騰大賭場(Graton Resort & Casino)座落於北加州 極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食 ，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com。