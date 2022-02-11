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Atherton豪宅 302 Atherton Ave開放參觀

工商訊

位於亞瑟頓(Atherton)一幢現代地中海莊園，融合了歐洲的浪漫和現代化的時尚生活型式。本周六、日（2月12、13日） 二天下午1至5時，開放參觀，免費暢享拿鐵咖啡，歡迎有意入住Atherton高級區，而正在市場上尋尋覓覓的買家們踴躍前來。

這幢由名建築師Young & Borlik精心設計的豪華住宅，每一個建材的選擇無不彰顕卓越的細節，充分體現了無與倫比的優雅氣質。占地7940平方英尺居住面積，是豪華和舒適的完美結合。主屋包括5間臥室套房，廚師廚房、圖書館及辦公室，多個生活和接待區，10個天然石材浴室，低調奢華的木製裝潢，搭配多區氣候控制系統。地下室有廣闊的娛樂空間，包括高科技家庭影院，健身房，品酒間和遊戲室等…。靈感來自於裡維艾拉的度假村式的場地花園裏、柏樹、棕櫚樹、橄欖樹、美麗的玫瑰園、古老的噴泉、廣闊的草坪和波光粼粼的超大游泳池，美不勝收收。精心設計的兩房一廳的客房，配有完整的廚房。

坐擁黃金地段，近280高速公路，高爾夫球場，史坦福大學和高科技園區，及米其林高級餐廳，與眾多上市公司創始人，科技公司高管，相伴為鄰。學區為獲獎的Las Lomitas學校。住宅總面積：3萬5545平方英尺 ，要價918萬8000元。

詳情請電資深經紀Annie Watson(中、英文）電話：659-380-9898。[email protected]

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