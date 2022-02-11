東方事務所繼續熱忱為灣區僑胞服務

東方事務所開業超過30年，首先在此感謝灣區 廣大僑胞多年的支持，事務所的全體職員恭祝您與家人新年大吉，身體健康，事事順利！希望疫情盡快過去，使我們的生活恢復正常，安居樂業。

加州 在2021年2月16日正式生效的19號提案己經過去近1年了，去年很多客人在19號提案生效前來我們事務所辦理了房產轉讓（加名/除名）手續，將房產加上了子女的名字或轉贈給了子女，及時避免了房產稅重估和增加。在房地產轉讓給子女後，應該提醒子女對他們名下房產作妥善的安排。

一般對房產和財產的安排有兩種方法。簡單的方法是做一份〔房產身後轉讓契約〕- Transfer on Death Deed，簡稱TODD。另外一種方法是訂立〔生前信託〕Revocable Trust 或叫Living Trust。這兩種方法都具有避免費用昂貴的遺產認證-Probate 程序另外，接受了父母房產贈與的未婚子女，為了避免在婚後可能發生的配偶之間財產屬性的變化，或者因離婚而打官司爭財產，雙方可以在結婚之前相互簽訂一份〔婚前協議書〕- Prenuptial Agreement。

如果您或您的子女需要辦理這方面的事務，東方事務所可以為您提供服務，或為您推介這方面的專業律師，未雨綢繆，為您們的財產作出妥善的安排。

東方事務所是加州註冊的法律文件助理和移民 顧問，負責人持有三藩巿大學 (UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO)之法務專業證書(CERTIFICATE IN PARALEGAL STUDIES)，並按照有關規定向加州州務卿辦公室登記投保。東方事務所服務灣區已經超過30年，為華人社區提供各類移民和法律文件方面的填報服務，如親屬移民，婚姻移民，未婚夫/妻移民，入籍申請（包括公民子女入籍和長期綠卡持有者中文入籍），以及非移民探親旅遊簽證，學生簽證等。我們也提供各類法律文件助理的服務，如各類公司註冊（包括非牟利機構註冊），生意買賣，商標註冊，申請酒牌，生意買賣第三方託管(ESCROW)，房產轉名，房產身後轉讓契證(TODD)，結婚登記，簡易離婚，協議離婚和子女撫養協議等。

該事務所還辦理各類華僑事務, 如房產委託書, 贈與書, 親屬關係聲明書, 單身聲明書, 幫助灣區僑胞代理此類文件呈送州政府及中國領事館認證手續，東方事務所亦有專人在中國為客人辦理中國房產買賣，經租代管僑房發還，房產拆遷補償等手續。

您如果有上述移民、法律文件助理方面的需要，請與三藩市東方事務所聯繄，職員通曉國語、粵語、台山話、上海語等多種語言，態度熱情，工作認真丶負責、專業。地址：三藩市天后廟街157號三樓(157 WAVERLY PLACE 3/F, SAN FRANCISCO, CA 94108 )，電話：415-788-0203（四線）。南灣公司：351 S. Baywood Ave, San Jose, CA 95128，電話：408-606-8688，郵址：[email protected]。