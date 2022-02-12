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接種加強劑為企業及員工提供諸多好處

工商訊

當許多加州的小企業還在從現有疫情中恢復時，很多企業主為保持企業開放而擔心，尤其是有雇員因接觸COVID-19攜帶者而被要求隔離時。我們認為解決方案是很明顯的：一旦員工們符合條件，小企業主們必須鼓勵他們去接種疫苗，從而可保證安全、保持企業開放。

首先也是最重要的，加強劑拯救生命。員工與顧客都是我們的家人，並且作為小企業主，我們應該盡己所能的鼓勵健康與安全的行為。疫苗與加強劑已經被證明可以讓您的免疫力保持強健，並且保護您及家人不因COVID-19而死亡或住院，其中就包括迅速傳播的奧密克戎(Omicron)變種株。

加強劑已被批准並推薦為12歲及以上的人士接種。已滿12歲並接種過輝瑞(Pfizer)疫苗者及已滿18歲並接種過莫德納(Moderna)疫苗者，在完成初始針劑注射五個月後就有資格接種加強劑。我們鼓勵強生疫苗接種者在接種第一劑兩個月後就去接種加強劑。訪問MyTurn.ca.gov或撥打833-422-4255來查找您附近的加強劑。

依據加州公共衛生部的要求，倘若與COVID陽性者有近距離接觸，接種過疫苗及加強劑或最近剛接種過疫苗的無症狀者可以不用隔離。他們仍然應該在與COVID陽性者接觸之後的第五天去做檢測，並佩戴口罩十天。加州公共衛生部也規定，尚未接種疫苗的人若與COVID-19檢測呈陽性者近距離接觸，將會被要求進行隔離。即使他們檢測呈陰性，也必須隔離五天並且遵循州政府的指導 。

我們已經知道接種疫苗及加強劑可以預防COVID-19引起的嚴重疾病、住院及死亡。現在，我們可以加上如下這些好處：接種加強劑也可以讓無症狀者免除隔離，並避免可能因此導致的誤工與收入損失以及錯過其他重要的事情。當雇員接種疫苗和加強針後，小企業就可以安全的開放。這就是為什麼我們鼓勵每個人都去接種疫苗及加強劑。齊心協力，可以保護自己親人的健康與安全，並保證加州的企業可以蓬勃發展。

預約接種疫苗或加強劑，請訪問MyTurn.ca.gov或撥打1-833-422-4255。有超過250種語言的援助為您提供。

疫苗 加州 檢測

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