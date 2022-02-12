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拍賣AARP樂齡會虎之後裔雕像以助安老自助處

工商訊

美國AARP樂齡會連續兩年能爲舊金山中國新年慶典和大遊行的公共藝術裝置項目提供贊助而感到驕傲，該活動在舊金山各地展出，以慶祝農曆新年。AARP樂齡會所贊助的「虎之後裔」(Posterity Tiger)雕像是中華總商會從即日起至2月19日展出的六隻與實物大小相同，名為「虎年遊行」的老虎之一。

AARP樂齡會委託當地著名藝術家侯玉梅設計並創作了「虎之後裔」，目前正在亞洲藝術博物館 (Asian Art Museum) 前展出。侯女士對將其對民間剪紙藝術的造詣融入了雕像的設計中。「壽」字，寓意長壽，鑄在微笑的母老虎頭上。她的耳朵和眼睛被剪裁成兩個長壽桃（蓮子包），代表健康和幸福。虎背上的鋸齒形圖案象徵著一個幸福的家庭，兩隻幼虎— 一個在她的肚子上，另一個在她的側面—象徵著成功。虎胸前的向日葵象徵著希望，腿內側的桃子代表著健康。侯女士還曾經為舊金山中央地鐵公共藝術項目設計了兩個大型鐳射切割金屬藝術品裝置。

這座雕像將被拍賣，且淨收入將用於幫助當地非營利組織：安老自助處、舊金山社區青年中心、東南亞發展中心、華人社區健康資源中心、和舊金山中華文化中心。

AARP樂齡會的多元化、公平和包容辦公室亞裔美國人和太平洋島民受眾戰略副總裁郭為婉Daphne Kwok表示：「在過去的一年裡，安老自助處一直在抗擊針對我們長者的雙重大流行—新冠病毒和反亞裔仇恨。美國AARP樂齡會希望為確保安老自助處能為長者每天獲得服務和保護做出貢獻。

「很高興再次被選為遊行拍賣受贈的非營利組織。」安老自助處總裁兼首席執行官 Anni Chung 說。「AARP樂齡會的持續慷慨支持使我們能夠擴展重要的項目；例如家居保健和臨終關懷、老人護送、阿滋海默症日托和送餐到家服務。

虎年遊行拍賣將從2月21日上午9時到2月27日晚上9時進行。瞭解更多關於 AARP樂齡會「虎之後裔」的雕像、如何競標以及非營利組織的信息，請瀏覽tigeronparade.givesmart.com。

AARP的虛擬農曆新年照相亭 (Photo Booth) 是另一種慶祝虎年的有趣方式。在這個融入了現代化元素的傳統照相亭中，即日起至2月18日可以登錄Digitalbooth.co/aarplunarnewyear拍照並將數碼照片透過短信或電子郵件發送到您的手機、發送給家人，朋友或在社交媒體上分享。

另外AARP樂齡會專門設計的動態農曆新年電子賀卡可以直接從chinese.aarp.org/lny2022下載，以便大家通過電子郵件分享、打印和發佈在社交媒體上。希望大家可以透過這些精彩有趣的方式與全家人一起慶祝農曆新年。更多中文服務或有關AARP樂齡會的問題，歡迎撥打中文熱線1-888-832-1888。關注 @AARPAAPI以獲取更多新聞和影片。

舊金山 遊行 拍賣

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