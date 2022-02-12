飄香水餃 隆重新張
冬至吃餃子，在我國的北方，自古以來就流傳著醫聖張仲景在嚴冬用水餃醫治凍傷的故事。那年冬至（數九）這天，北風呼嘯大雪紛飛，張仲景看到許多人因饑寒交迫，手、足、耳朵被凍傷，他就把這些人邀至家中，親自動手包製水餃，餡料選用高熱量的辣椒和羊肉，煮熟後連餃子帶湯盛到碗裡，讓大家趁熱吃下。此法果然奏效，凍傷得以緩解並逐漸痊愈，由此而來便留下「冬至」這天吃水餃的美談。這段佳話仍在被現代人傳頌。每每冬至十分，一家人和麵、調餡，擀皮、包餃子，不亦樂乎。
而這也正是位於東灣Hayward市的飄香水餃每天用心做的事情，我們每日從市場上採購新鮮蔬菜和肉料，加上親自熬制的各種底料，是水餃味道鮮美的基礎，此外還有手工擀皮，加上面質優良，經篩選而定，使得餃子皮薄，餡大，一吃一兜油口感油（不是油）而不膩，另外加上麵筋有勁，口感極好。新鮮手工水餃加上工作程序的嚴格把關，從料到陷，從餡到麵，從麵到樣，層層把關，道道檢合，缺一不可。飄香水餃不但擁有白菜、韭菜、芹菜、嫩玉米、鮮薺菜、菠菜、西葫蘆、搭配豬肉、雞肉、牛肉、羊肉、鮮蝦及素菜比例餡水餃、鍋貼、雲吞、卷餅，而且還有上海灌湯小籠包、廣式叉燒包，燒麥，奶黃包，廣式蝦餃，芋頭包等。
飄香水餃，做你冬日裡的暖陽。歡迎新鮮冷凍外帶，期待遇見！電話：510-259-0613。地址：24036 Hesperian Blvd, Hayward, CA 94545。
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