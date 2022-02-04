加州五系中醫藥大學舉辦「網上招生說明會」

歡迎加入加州中醫藥大學高質量學習團隊。

您有興趣成為一位傑出的醫療人員嗎？加州 五系中醫藥大學網上説明會包括介紹：您可參加經驗豐富的專職中醫教授與遍及全美校友所組成的中醫團隊，一起學習與成長，加州五系大學擁有強大學習團隊。參與這次生説明會，你可以了解：如何申請入學。如何申請助學貸款 。如何發展中醫針灸專業技能。

你是否知道現今是你接受醫療教育 的絕佳時機？該校提供聯邦政府助學貸款選項、利用數位平台新科技助您學習成長。加州五系中醫藥大學中文DTCM課程/學位，2020年6月已獲得ACAOM全面認證。為南灣唯一合格認證全資格的中醫藥大學，凡該校學生畢業後，均具備參加中醫針灸師執照考試資格。

加州五系在疫情期間，為在學的所有同學，繼續提供高度安全的教學環境。該校認真地採用各種形式，包括在線教育，達到促進臨床技能，和維持高知識水平的目標。

加州五系中醫藥大學今日的成就，主要歸功於本校教授及醫師群多年來的努力奉獻。彭振能教授、趙振平教授、馮前教授及胡露茜教授於該校任教已超過29年。時至今日，該校擁有的優秀師資規模已達200餘人。

回顧校史上最令人深感難忘的時刻總是：每當病人恢復健康後，在路上巧遇時以溫情擁抱與笑顏回報該校教員醫師以示感激之情、或在親友面前開心地分享中醫是如何適時挽救了自己的性命；以及每當畢業生心懷感激，在畢業時離情依依地致贈禮物給老師，以表達感恩提攜之意。扶病、育才對該校而言，是最具意義的事。

無論是該校廣泛全面的學術課程設計、高質量的課堂及臨床教學、熱誠真摯於教學的師資、勤勉的教務行政人員及學生，這些努力貢獻正是促使該校能在西方社會中，能持續發揚傳承中醫文化的堅實推動能量。

請在網上預約預約登記https://FiveBranches.edu/co，2022年2月6日(周日）下午2時在網上與會面，了解更多資訊。