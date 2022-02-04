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安樂居和CYC舉辦第二屆農曆新年海報設計比賽

工商訊
3-5年級，冠軍得獎人陳心怡(Xinyi Chen)。
3-5年級，冠軍得獎人陳心怡(Xinyi Chen)。

訂名為「和長者過一個安心快樂的農曆新年」海報設計比賽，成績揭曉，兩主辦單位安樂居(On Lok)及社區青年中心(CYC)共同舉辦了華聞記者網上記者會，除公佈得奬名單外，四名冠軍得主亦以視頻方式發表得獎感言。

安樂居社區經理朱冠同(Raymond Chu)表示，「農曆春節對中國家庭而言是非常重要的節日，圍爐吃年夜飯，初一一早拜年，這二年都因為新冠疫情而取消，這讓家中的長者感到非常寂寞，安樂居希望藉由海報比賽，提醒年輕人應該時不時關懷長者，尤其在農曆新年這樣重要的節日裡。」

社區青年中心主任溫靜婷首先向記者們賀節，接著表示「非常感謝安樂居支持第二屆農曆新年海報設計比賽，今年參加的作品，突破百餘件，件件都非常出色，評審們在很為難的情況下，方才選出了四組的第一名，每位得獎者可獲100元禮卡及獎狀一張。」

海報比賽共分四個組別，冠軍得主名單如下：分別為：K-2年級，冠軍得奨人黃智霖(Zhilin Huang)；3-5年級，冠軍得獎人陳心怡(Xinyi Chen)；6-8年級，冠軍得獎人崔子妍(Ellen Tsui)；9-12年級，冠軍得奨人黃隽穎(Sammi Huang)。

9-12年級，冠軍得奨人黃隽穎(Sammi Huang)。
9-12年級，冠軍得奨人黃隽穎(Sammi Huang)。
6-8年級，冠軍得獎人崔子妍(Ellen Tsui)。
6-8年級，冠軍得獎人崔子妍(Ellen Tsui)。
K-2年級，冠軍得奨人黃智霖(Zhilin Huang)。
K-2年級，冠軍得奨人黃智霖(Zhilin Huang)。

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