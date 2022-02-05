美國麥當勞與Humberto Leon讓粉絲體驗不一樣的農曆新春

麥當勞 以創新手法高雅格調慶祝農曆新春，特別與時尚潮牌Opening Ceremony創辦人之一Humberto Leon攜手，共同創作出獨一無二的十二生肖動物設計組合。以虎年為主，強調老虎勇敢無畏的性格，這場名為「麥當勞十二生肖名人堂：Humberto Leon 2022農曆新春獻禮」的體驗讓粉絲通過元宇宙沉浸其中，同時享受互動樂趣。

身為華裔秘魯美國人的Leon，他的創作絕大部分來自跨文化的身份認同和發揚並符合自身多元背景的熱情，為觀眾提供創意滿滿的視覺饗宴。

「農曆新春不僅是家人親友團聚的時刻，也是亞裔 美國人與我們第二家鄉的各個社區分享文化傳統的最佳時機，」Leon表示。「與麥當勞合作對我而言意義重大，因為麥當勞向來以尊重並推崇多元文化著稱，我因此能夠找到自己在這個品牌甚至全世界的定位。用強調亞裔社區創新與活力的方式與麥當勞攜手歡慶農曆新春，讓我能夠驕傲的表達我的身份認同，和各種塑造我的影響力，相信必能觸動許多有類似經歷的粉絲。」

麥當勞在全美首創，將粉絲送到從來沒有到過的地方來慶祝農曆新春。從即日起至2月15日止，粉絲可以進入栩栩如生的虛擬實境社交平台AltspaceVR和Spatial，體驗麥當勞展示Leon作品的精美藝廊。進入虛擬實境中後，可根據您的出生年份和所屬生肖從Leon的十二生肖中選擇，得知自己在未來一年的運勢。風水大師兼廣受歡迎的内容創作者Cliff Tan的室内設計大顯身手，維持該空間的能量均衡，賦予粉絲安寧祥和的感受。這項展出也可通過行動裝置和桌上型裝置使用，詳細信息及使用方式請參考McDHallOfZodiacs.com。麥當勞集思廣益，與多元文化廣告公司IW Group合作，這場展出方能完美呈現。

當然亮眼的紅包令春節更錦上添花！今年麥當勞特地為粉絲精心設計的紅包以Leon虎年設計為主題。到訪參與活動的麥當勞餐廳的顧客會收到裝有兩個紅包的禮袋，用來送給親友，遵循傳統，分享好運。參與活動的麥當勞餐廳分佈在洛杉磯、紐約、舊金山、休士頓、和亞特蘭大 。紅包從2月1日起發送，送完為止。