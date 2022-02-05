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海澳中文學校召開校慶暨虎年新春聯歡會

工商訊

龍騰虎躍人間景，鳥語花香天地春。在闔家團聚歡慶虎年春節之際，位於東灣的海澳中文學校迎來了建校20周年華誕。1月29日下午，海澳全體師生家長及嘉賓歡聚一堂 ，舉辦了一場別開生面的網上聯歡活動，隆重慶祝海澳20華誕暨虎年春節。

自2002年建校以來，海澳中文學校一直活躍在海外中文教育的第一線，一批批兒童少年在這個中國語言文化的課外樂園裏茁壯成長，海澳也收獲了家長及社會各界的美譽，樹立了良好口碑。

本次聯歡會特別邀請到Fremont副市長邵陽先生及San Leandro前議員Benny Lee先生出席並現場致辭；教育家馬立平教授、美洲華語基金會許笑濃會長及北加州中文學校聯合會李亭儀會長送來了賀詞；教師及學生代表先後發言；學生家長、離任教師及畢業校友代表也通過視頻為校慶送來了祝福。校長張賽珠女士回顧了海澳發展歷程，對一路支持關愛學校發展的教職員工、家長及社會各界表達了誠摯謝意，並表示必將不負眾望，帶領海澳再上新台階。

隨後開場的演出活動中，各班老師及同學巧奪心思，設計製作了演唱、舞蹈、演奏、朗誦、相聲、武術、書法、魔術、美食等各類節目視頻，形式多樣，精采紛呈；實體課師生還將教室布置一新並現場為校慶和新春送來祝福；家長及教師代表表演了獨唱和京劇選段。在《難忘今宵》的樂曲聲中，兩小時的聯歡活動圓滿結束。

海澳中文學校聯絡電話：510-589-0156或 510-894-1038。郵箱：[email protected]，網址：www.haiao.org。

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