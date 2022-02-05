海澳中文學校召開校慶暨虎年新春聯歡會

龍騰虎躍人間景，鳥語花香天地春。在闔家團聚歡慶虎年春節之際，位於東灣的海澳中文學校迎來了建校20周年華誕。1月29日下午，海澳全體師生家長及嘉賓歡聚一堂 ，舉辦了一場別開生面的網上聯歡活動，隆重慶祝海澳20華誕暨虎年春節。

自2002年建校以來，海澳中文學校一直活躍在海外中文教育 的第一線，一批批兒童少年在這個中國語言文化的課外樂園 裏茁壯成長，海澳也收獲了家長及社會各界的美譽，樹立了良好口碑。

本次聯歡會特別邀請到Fremont副市長邵陽先生及San Leandro前議員Benny Lee先生出席並現場致辭；教育家馬立平教授、美洲華語基金會許笑濃會長及北加州 中文學校聯合會李亭儀會長送來了賀詞；教師及學生代表先後發言；學生家長、離任教師及畢業校友代表也通過視頻為校慶送來了祝福。校長張賽珠女士回顧了海澳發展歷程，對一路支持關愛學校發展的教職員工、家長及社會各界表達了誠摯謝意，並表示必將不負眾望，帶領海澳再上新台階。

隨後開場的演出活動中，各班老師及同學巧奪心思，設計製作了演唱、舞蹈、演奏、朗誦、相聲、武術、書法、魔術、美食等各類節目視頻，形式多樣，精采紛呈；實體課師生還將教室布置一新並現場為校慶和新春送來祝福；家長及教師代表表演了獨唱和京劇選段。在《難忘今宵》的樂曲聲中，兩小時的聯歡活動圓滿結束。

海澳中文學校聯絡電話：510-589-0156或 510-894-1038。郵箱：[email protected]，網址：www.haiao.org。