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川普的「巡迴行刑隊」誅殺異己 會讓民主黨保住眾院？

比喻「兩頭獅子合作」胡錫進：中俄團結令美不安

虎年做出改變 努力實現無煙生活！

工商訊
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今年是虎年。虎是力量和勇敢的象徵。讓我們挑戰自己，做出積極的改變。例如，離開行動通訊裝置休息一下、與親友度過一些美好時光、早起5 分鐘鍛煉身體或戒煙，以改善整體健康。

戒煙還會成為年輕一代學習的好榜樣。隨著您打破壞習慣並展開健康生活的同時，您的行動也會使年輕的一代從中體會您的力量與決心。

ASQ《華語戒煙專線》會與您共度戒煙難關。因為我們的中文戒煙顧問明白，通過幫助會使得戒煙容易些。他們會幫助您找到一個可靠的方法來戒煙。不僅如此，大部分吸煙者完成登記以後，有資格獲得為期兩週的尼古丁戒煙貼片。戒煙產品，包括尼古丁貼片，是幫助吸煙者戒煙的經證實有效的工具。這些戒煙產品是由美國食品和藥物管理局（FDA）的藥物評估和研究中心監管，以確保產品的安全性和有效性，並確保其好處大於任何已知的相關風險。

通過以下方法之一聯繫ASQ《華語戒煙專線》，以獲得如何使用尼古丁替代療法、技巧（貼士）和工具來幫助您戒煙！

通過簡訊：發簡訊【戒煙】到66819 以獲得幫助戒煙的信息。（如欲停止簡訊服務，請隨時發送簡訊【STOP】至 66819。您的電話運營商可能會按信息使用率收費。）

通過網絡登記：請登入www.asq-chinese.org進行登記。通過電話：致電ASQ《華語戒煙專線》1-800-838-8917進行登記（國、粵語），所有信息將嚴格保密，一切服務均為免費。

也歡迎吸煙者的家人與朋友致電 ASQ《華語戒煙專線》，向專業的戒煙顧問諮詢幫助他人戒煙的竅門。請銘記！支持而非批評，也是一份送給戒煙人群很好的禮物。僅是一張寫著鼓勵話語的小卡片也會是他們在戒煙道路上前進的動力。你的鼓勵會帶來巨大的改變！讓我們一起度過一個有史以來最健康且充滿希望的虎年吧！To learn more about ASQ, visit www.asiansmokersquitline.org/。

FDA

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