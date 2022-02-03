我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「蒙面歌手」揭面是朱利安尼？傳評審暴怒離場

擊殺IS首腦 鄰居憶驚魂：美軍廣播「待在屋內會死」

美國藍夢海參靈芝皇新年期間買2送1大優惠

工商訊
美國藍夢海參靈芝皇
美國藍夢海參靈芝皇

冬天人們會食慾大增，腸胃運化轉旺，此時進補更能發揮補品的作用。俗話說：立冬吃海參加靈芝，整個冬天不感冒。藍夢海參靈芝皇（Reishi Max with Sea Cucumber）是藍夢藥業的熱銷產品之一，也是最佳食補健康保健品，讓生活節奏快的您，無需再有泡發海參和煮靈芝湯的麻煩，是您農曆新年送禮自用必備良品！

藍夢海參靈芝皇全球首創採用南美洲的頂級海參，和多種高濃度有機赤靈芝包括：赤靈芝提取物（Red Reishi Mushroom），全破壁靈芝孢子粉（Ganodonma Mushiroom），舞茸靈芝（Maitake Mushiroom）和桑黃靈芝（Meshima Mushroom）的精選組合，高溫低壓洗滌消毒，去除海參和靈芝上殘留的重金屬，化學物質等，再經過納米緩釋技術提純。

海參富含蛋白質、鈣、鉀、鋅、鐵、硒、錳等活性物質，赤靈芝富含靈芝多糖，靈芝多肽，三萜類，及18種胺基酸且不含膽固醇，是高蛋白、低脂、低糖，對高血壓、冠心病、肝炎等病患及老年人的食療聖品。海參和靈芝的絕佳組合，可以強身健體、滋陰養顏，猶如生命保鮮劑，每天吃2顆濃度等於吃1條海參和半個赤靈芝的營養成分。

頂級海參和多種有機赤靈芝，具有以下功效：幫助預防/抗癌；保護肝臟；保護腎臟，幫助抑制尿酸；增強肺部健康和呼吸系統功能；有助降三高，預防心腦血管病；幫助調整血糖，有效預防和改善糖尿病併發症；能滋陰補血；能補腎益精，幫助壯陽，提高性功能；增強機體免疫系統，美白祛斑，抗衰老；改善骨質疏鬆，補充鈣質；預防和改善類風濕性關節炎；抗神經衰弱、改善失眠、提高記憶力；有助促進生長發育；抗疲勞，增強體質，提高身體機能；抗輻射。

美國藍夢/無限藥業產品包括：藍夢蜂膠皇、藍夢海參靈芝皇、無限心脈通、無限康糖靈、無限關節靈、無限前列寶、無限養腦金、無限保肝皇、無限麗人寶、無限真享瘦。全部產品美國生產製造，均通過美國NSF/GMP標準的成分分析檢驗（包括膠囊和成分）且高科技、高成本研製，使用植物纖維膠囊，100%純植物配方，無任何副作用，適合素食者服用，效果更好，更安全又健康。

凡看到此新聞訂購者會享受買2送1大優惠，機會難得，訂購熱線：718-886-8588或到三藩市：天天集團，恆豐泰，依力臣參茸，亞洲參茸。屋崙：國泰參茸，美參參茸。沙加緬度：永泰參茸，萬寶參茸。波特蘭：永明堂。西雅圖：大參林參茸，太和堂。夏威夷：北美參行等特約經銷商訂購。

若有任何醫藥問題或對產品感興趣撥打免費熱線：1-877-808-8588。微信號：lanmengfengjiao。

高血壓 微信 三高

上一則

新書「入境大廳」紀錄異國生活 書寫遊子心情

延伸閱讀

國防部：俄擬偽造影片 證明入侵烏克蘭師出有名

國防部：俄擬偽造影片 證明入侵烏克蘭師出有名
希望之城收購CTCA 每年將接納治療11.5萬癌症患者

希望之城收購CTCA 每年將接納治療11.5萬癌症患者
赴美登機前須採檢 美旅遊團體促白宮改弦更張

赴美登機前須採檢 美旅遊團體促白宮改弦更張
冬奧／美俄大戰話題十足 1980年曲棍球賽最精采

冬奧／美俄大戰話題十足 1980年曲棍球賽最精采
紐時：美若對俄制裁 普亭將求助中國

紐時：美若對俄制裁 普亭將求助中國

熱門新聞

安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
副總統賴清德（左）在返台之前終於吃到美西名產「In-N-Out Burger」。圖／取材自賴清德臉書

即將離開舊金山 賴清德終於吃到In-N-Out漢堡

2022-01-29 17:52
儘管利率升高，但一般預料灣區的買家應能承受利率上漲帶來的負擔。而另一方面來說，預期升息的背景之下，最近反而激發出更多買家進入市場。（記者李榮／攝影）

房地產專家觀察：利率上升反造成買家搶入市

2022-02-01 20:04
警方將襲擊者逮捕。（記者劉先進／攝影）

4嫌屋崙華埠鬧事怒罵種族歧視話語 華人見義勇遭噴胡椒

2022-02-02 01:18
凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）認為零至三歲的孩子是最能建立自信心與學習的年齡層，因此認真尋找各種華文資源，並創立圖書館。（記者江碩涵／攝影）

矽谷媽媽創華人親子共享圖書館 傳承文化聯繫更多家庭

2022-01-27 22:58
歐巴馬擔任總統時，曾在白宮透過機器人接見王美華。（取自白宮）

華人領軍抗議 白宮官員道歉 王美華大力維護權益

2022-02-03 01:20

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
政府送N95口罩 只是傳說？

政府送N95口罩 只是傳說？
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村