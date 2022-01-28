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太子牌新品薑汁椰奶幸福暖胃好過冬

工商訊
紫玉椰薑拿鐵，運用太子牌薑汁椰奶加一點巧思，豪華的飲品店王牌飲料就完成囉。
紫玉椰薑拿鐵，運用太子牌薑汁椰奶加一點巧思，豪華的飲品店王牌飲料就完成囉。

到了冬天氣溫急速下降，血管因氣溫下降而收縮，減弱血液循環能力，氣虛血弱有怕冷體質的朋友們特別不好受，手腳冰冷，有時候更是冷得無法入睡，太子牌提醒大家要穿著保暖舒適衣物、均衡飲食、維持固定運動由內而外抵抗寒流。

新品太子牌薑汁椰奶：天冷時最想要的就是暖和身體了，無論吃什麼，都必須要先經過胃，驅寒先暖胃；薑，一直以來都是冬天暖胃好物，太子牌知道朋友們在冬天對薑和暖胃的需要，特別開發了新品太子牌三合一薑汁椰奶，來自越南地道的天然椰子，醇厚的椰奶讓口感更滑順，沖泡超容易，只要隨手熱水一沖，濃濃的椰香撲鼻，整個空間立刻充滿幸福感，除了入口的椰奶香氣外，純正生薑的辛辣，帶來入喉後的第二波味覺衝擊，讓人瞬間就產生熱感，既有椰奶的溫和，又有生薑的暖胃效果，寒冬裡捧一杯，從手裡暖到心裡；冬天，不只暖胃，還要暖心。

薑汁椰奶好創意：相信很多美食愛好者在先前的居家防疫期間也已經練好廚藝技能樹，變成創意料理達人了，在生活中添加了不同樂趣和色彩。

太子牌薑汁椰奶除了直接沖泡熱水飲用，還有很多有趣的做法，例如：紫玉椰薑拿鐵，先將紫芋頭切塊蒸熟後壓成芋泥，再將芋泥與太子牌薑汁椰奶充分混和均勻後小火再煮過，味道更濃郁，倒入杯中，用適量的鮮奶油或牛奶打發後淋上奶泡，依據口味加糖或煉乳，就完成了，豪華的手搖茶店王牌飲料立即上桌。喜歡越南甜品的朋友們也別錯過，可以試試用太子牌薑汁椰奶做出符合自己口味獨一無二的ChèBàBa喔。

太子牌姜系列：除了薑汁椰奶，太子牌還有多款姜系列產品，以生薑和純正蜂蜜製成的速溶蜂蜜姜王晶，辛辣味和香甜滋潤的蜂蜜帶出芬芳濃郁的香軟口感、還有檸檬姜王晶和黑糖姜王晶等；喜歡薑糖的朋友們也可以試試看太子牌姜糖，採用甲級老薑和麥芽糖製成，原味、檸檬、芒果等口味多種，辣中帶甜，攜帶方便，不論在辦公室、或車上使用都非常合適。

太子牌薑汁椰奶、姜王晶和姜糖現於各大華人超市及零售點有售，欲知詳情或零售點資訊，歡迎致電美國太子行800-732-2328查詢。讀者同時可上網popus.com購買，訂購滿50元美國境內免運費。

太子牌薑汁椰奶，椰香濃、醇厚滑順、即沖即飲，冬天暖胃暖心必備。
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越南 華人超市 防疫

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