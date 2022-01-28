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金城銀行恭賀大家虎添鷹翼 瑞虎豐年

工商訊

2022年農曆新年將至，金城銀行祝賀所有客戶和朋友身體健康、心想事成！在虎年開春之際，金城銀行特別推出18個月定期存款優惠，年利率0.88% APY和客戶分享新春喜悅。

吳董事長光宜感謝銀行客戶和社區朋友的長期鼎力支持，以及所有員工在過去多年的努力耕耘及貢獻，尤其是冠狀病毒傳播期間，同仁競競業業的工作，才能讓銀行成長茁壯。他表示：「金城銀行在過去一年總資產額穩健成長近13億元，貸款和存款業務表現亮麗，稅前淨利成長較2020年超過百分之60。為了業務持續成長，銀行2022年持續有展行計畫，為更多的企業與社區服務。」吳董事長勉勵全體行員秉持金城銀行的創行宗旨，以專業為本，待客如己，繼續為服務社區和客戶盡力，銀行董事會和管理團隊也會全力支持所有同仁為銀行穩健發展所做的努力。

金城銀行林懿明執行長感謝吳董事長、董事會和同仁的全力支持。林執行長表示：「 金城銀行在2020年和2021年的表現持續傑出，各頊財務報告均達到創行以來的歷史新高點。這一切的成功要歸功於我們擁有穩健的股東支持以及堅強的董事會決策及制度。我們在南加州阿罕布拉市、塔斯汀、羅蘭崗等分行和在北加州灣區密爾布瑞分行等營運順利，成功將服務據點延伸至南北加州。

金城銀行在二次薪資保障計畫（Paycheck Protection Program）中，更完成超過1億4000萬元貸款，協助許多客戶和社區朋友獲得免償還薪資補助，為客戶爭取最大財務上的支援。」林懿明執行長表示，金城銀行全體行員將攜手同心，以用心、誠懇、專業、周密的服務態度，在金融專業領域中為客戶提供優質的產品和服務，以協助客戶創造企業和個人的最大利益。

金城銀行為感謝同仁於疫情間，不但要保持個人及家庭身心健康，持續努力工作，提供不間斷的優質金融服務以配合客戶的業務成長；吳董事長光宜和銀行董事會在聖誕節期間特別提供每位同仁一個現金大紅包200元，另外有40個大獎贈送給中獎同仁；包括迪斯耐樂園度假套裝行程、高級按摩椅、Apple Iphone 13、 IPad 和Apple watch等等；由David Choi、Ivan Zhu 和Hong Le等三名同仁獲得最大獎迪斯耐樂園度假套裝行程。

在歡渡快樂春節之際，金城銀行除了加發豐盛的年終獎金給同仁，特別推出12個月和18個月定期存款，優惠年利率0.68%apy和0.88%apy，期許所有客戶和社區朋友新春財運滾滾來！金城銀行吳光宜董事長、林懿明執行長暨銀行董事和全體同仁敬祝大家虎年行大運、富貴喜年來！最新資訊請參閱網站www.goldenbank-na.com。德州休士頓百利總行地址 9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036。電話888-320-3838。

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