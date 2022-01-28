San Bruno Dental Excellence 植牙

植牙前後。

農曆新年快到啦，為牙齒不好的父母準備一個最「健康」的禮物！因為牙齒不好或失去牙齒，年邁的父母可能無法真正的和家人一起享受新年大餐。帶父母去植牙，讓爸爸媽媽在虎年健康強壯。

牙齒的健康並不只關乎口腔健康，其實它關聯著整個身體的健康。在這個疫情 肆虐的時候，有一個好的免疫系統尤為重要。想要增強免疫力 ，好的睡眠、適量的運動、和健康的飲食都必不可少。當父母缺少牙齒時，他們無法正常咀嚼所有的食物，而導致無法獲取多種營養來增強免疫力。因此，健康的牙齒可以說是對抗流行病毒最自然方式的第一步。

植牙是現在比較常見且效果好的治療缺牙的選擇。人工植牙是將由鈦金屬或合金製成的人工牙根植入牙齦中，取代之前已經失去的牙根。人工植牙給已經失去原始牙齒的患者，再一次正常咀嚼和進食的能力，從而增加患者的笑容，提高患者的生活質量！

另外，相信有很多人都有過晚上睡覺磨牙(Teeth Grinding)的經歷，甚至伴侶都能聽到你磨牙的聲音。焦慮和壓力大是導致出現磨牙的重要原因之一。特別在我們生活和工作壓力原本就很大的灣區，這個疫情時代，許多人都焦慮感倍增。焦慮程度越高，磨牙的頻率越高。如果長期磨牙，牙齒則會受損，甚至會影響到牙根。焦慮感很少會突然消失，因此，戴防磨牙牙套(Night Guard)是現在最經常使用的方法，防止牙齒受到磨損。這也可以找牙醫諮詢並進行預防。

牙齒問題帶來的煩惱各種各樣。推薦在北加州 的大家可以找沈維信醫生(Dr. Shankar)諮詢檢查。沈醫生曾獲得在牙科專業領域已經有超過20年的治療經驗，提供綜合牙科治療，被許多患者認為是最值得信賴的牙醫。

為了與大家共賀虎年新春，沈醫生所在的San Bruno Dental Excellence（卓越牙科）現提供全年最大優惠。單顆植牙優惠價2499元（種植體+基台+牙冠）。提及此文章，新患者植牙，另享虎年新春減價500元折扣。此優惠不可與其他折扣並用，需在1月15日至2月28日2022就診。給父母送上健康的牙齒作為新年禮物吧。

疫情期間，診所已進行全面消毒。員工均已完成疫苗接種及補強針，保障患者就診安全。診所有通曉國語和粵語的工作人員，溝通便利，每天營業，接受各大保險。歡迎大家來電免費諮詢。

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