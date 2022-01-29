中美應在經濟發展和國家安全方面建立平衡關係

美國總統喬·拜登 （音譯，JoeBiden）與中國國家主席習近平於11月進行視訊會晤，就穩定兩國關係進行對話。雙方秉著求同存異的態度，在氣候變化、放寬記者簽證限制以及設置常識性「護欄」避免武裝衝突等議題上達成共識。然而，許多特朗普（又譯川普）時期（Trump-era）設下的對華禁令仍然存在，美國國會在對華開放政策上達成共識也仍遙遙無期。美國要與中國合作共存、良性競爭，就必須要瞭解如何兼顧經濟增長和國家安全。找到這個平衡點並非易事，但我們可以通過採取相應措施克服挑戰。

首先，無庸置疑的是美國勞工從與中國的貿易和投資 中受益。對華出口為美國帶來超過120萬個工作崗位。在美投資的中國企業直接雇傭了近20萬美國人。另一方面，在華營運的美國企業推動了社會發展、收入增加和科技創新，進而有助於美國本土就業 增長。保持雙邊經貿關係對於減緩通貨膨脹、保持高就業率和經濟活力至關重要。

再者，暫且不論中美雙方的外交語境，兩國的經濟往來實際上與國家安全問題無關。很容易被忽視的一個事實是，美國從中國進口最多的五類商品皆為消費品，包括電腦、手機、傢俱、玩具和其他塑膠製品。這些商品佔美國對華進口商品數量的三分之一。

如果將範圍擴大至從中國進口的所有其他非敏感物品，這個數字就更為可觀。德國貝塔斯曼基金會(Bertelsmann Foundation)近期委託進行的一項研究發現，歐盟80%以上從中國進口的商品和一半以上出口中國的商品都與國家安全無關。通過將這些領域排除在安全考量之外，我們可以因時制宜，專注於解決真正的威脅。

即便在可能有潛在風險的領域，美國也已備有相關措施。舉例來說，美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States，簡稱CFIUS)的職責是評估海外投資對國家安全帶來的威脅。該機構既可以完全阻止某些交易，也可以提出緩解措施以解決可能出現的問題，例如確保只有經過授權的人士才能使用特定技術，或者避免交易敏感資產。這些方法是行之有效的。2020年CFIUS調查的88項交易中，近20%在採取相關風險管控措施後得以通過。只有8%的交易由於委員會無法解決其潛在的國家安全風險而被放棄。這類措施有助於解決潛在的國家安全問題，同時確保美國對企業保持開放。

上屆美國政府在應對國家安全風險時往往只是就事論事，缺乏統籌規劃。單看前總統特朗普對抖音(TikTok)採取的強制措施所引發的市場混亂，就能明白設立正式程序在應對挑戰方面的重要性。也因如此，總統拜登已重申美國保證將公平對待投資者並保持對企業開放。

展望未來，決策者們應通過提出合理的提案，規範對華經濟關係。對美國海外投資進行審查等做法，不僅對保護國家安全沒有明顯效果，還可能會削弱美國在國際市場的競爭力，造成深遠影響。

決策者們應謹記，美國從海外經濟關係中受益匪淺，其中包括中國。在大多數情況下，保持美國開放與維護國家安全之間無需取捨。應對風險要對症下藥，而不是力度越大越好。當下，全球經濟仍面臨變種新冠病毒和供應鏈中斷的雙重危機，與貿易和投資夥伴達成適當平衡比以往更為重要。

(本文吳建民 Dominic Ng 著，首次刊登於《南華早報》（South China Morning Post）專欄，文章名為《Keep US doors open to Chinese imports and investment need not compromise national security》。本文為中文翻譯版)。