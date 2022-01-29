餃子成為春節不可缺少的節日食品，究其原因：一是餃子形如元寶。人們在春節吃餃子取「招財進寶」之音，二是餃子有餡，便於人們把各種吉祥的東西包到餡裏，以寄託人們對新的一年的期望。三是餃子味美好吃，健康營養。餃子佳話，舉不勝舉。比如「縱有珍餚萬席，不如餃子一碗」，「共觀新故歲，迎送一宵中」，更有除夕年夜餃子是終點，也是起點。寓意「喜慶團圓」和「吉祥如意」的意思。更有千載真理「好吃不過餃子，舒服不如倒著」。

位於San Bruno市的思鄉水餃，寄託著遊子思想之心，用心包製的思鄉手工水餃，當你親口品嚐到之時，故鄉的溫暖便在你心中蔓延。思鄉水餃，始終把手工擀皮與新鮮融為一體，精選新鮮蔬菜 和肉類，親自熬製自家的底料，從料到餡，從餡到麵，從麵到樣，層層把關，道道鑒合，缺一不可。專業師傅親自手工擀皮，加上麵質優良，麵筋有勁，致使餃子皮 薄餡大，口感極佳，一吃一口一流油的感覺。現推出白菜水餃，韭菜豬肉蝦水餃，西湖羊肉水餃，素菜水餃，香菜水餃，茴香水餃，薺菜水餃，菠菜水餃，翡翠玉米水餃，墨魚汁海鮮餃等新鮮手工水餃。

除水餃外，店內還有雲吞、鍋貼、蔥油薄餅、牛肉卷餅；紅燒羊肉手拉麵、雪菜肉絲手拉麵、魚香肉絲手拉麵、擔擔手拉麵、炸醬手拉麵、小排手拉麵、蝦球炒手拉麵等27種新鮮現點現做手拉麵；以及麻辣牛筋、滷味醬牛肉、涼拌豬耳絲、香脆黃瓜等各種你愛吃的滷味菜品。

思鄉水餃Dumpling Era。地址：354 El Camino Real, San Bruno, CA 94066。電話：650-737-9899。