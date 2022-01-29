日本富士高端醫療按摩椅在CES 2022 大放光彩

日本富士高端醫療按摩椅在CES 2022大放光彩，FJ-8500 Rolls Royce Luxury model被 BBT新媒體評為最具有影響力超越的高科技和深層按摩手法，特別是超級無敵的功能泰式人撟牽引拉筋伸展，深受廣大消費者購買！在CES 2022的短短三天就有貨櫃訂單，樣品全部售空！

BBT新媒體總截馬克先生講他們每年CES體驗所有的按摩椅，而且他們的公司就有不同的品牌的按摩椅陣列，今年的CES共有16家公司展示自己公司最新款按摩椅的產品！

DRFUJI的FJ-8500評為最受歡迎的品牌產品！昇級牌的FJ-8000 3 D AI 大iPad操作一健到位，24全自動程序，600種的自我選擇功能，114高強力氣袋復蓋全身按摩！6個設定的音樂療法按摩與音樂配套，也可以去連接藍牙手機 選擇自己喜歡的音樂！

由於FJ-8000是google公司指定的按摩椅，配上頭部按摩器徹底放鬆大腦的疲憊，清醒大腦，發揮潛意識新主題，手臂則面隨著按摩程度變化不同的燈光顏色與google六色一致！碳纖維復合材料加熱功能，語言選擇，按裝視頻，時間調整60分鐘，音量調節，按摩定點定面強度調整，零重力，健康監測，手機沖電手機支架！FJ-8500, FJ-8000升級版3D AI在CES 2022轟動市場訂購需求強勁！疫情的商機，高端醫療按摩椅市場火爆供不應求。

新年，首先送健康，買一台高端的醫療按摩椅壽順父母長輩，投資 自己的健康是最佳的優質投資！80年，90年青年在快節奏高強度工作壓力下搶購DRFUJI商端醫療按摩椅造成市場上一機難求！

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