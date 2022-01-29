我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴雪襲美東10州 波士頓降雪恐逾2呎 上萬戶停電

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

中國信託銀行新春優惠 利息最高達0.80%

工商訊
中國信託銀行
中國信託銀行

中國信託銀行(CTBC Bank)歡慶中國新年，即日起推出15個月定存0.65%年利率及24個月定存0.80%年利率，以及透過網路銀行開設網路儲蓄帳戶12個月定存最高可享0.60%年利率的多重新春優惠利率，幫助您達成新年儲蓄目標。

中國信託銀行目前全美15家分行遍及加州、紐約州及紐澤西州。該行在加州爾灣市的第二家分行(Irvine Jeffrey Branch)已經於2021年底投入營運，位於爾灣大華超市核桃分店所在的Orange Tree Square Shopping Center。開業以來，杰佛里分行已經接待許多新老客戶為其辦理儲蓄、理財及貸款服務，獲得客戶及社區的支持。杰佛里分行地址為5408-D Walnut Ave., Irvine, CA 92604。

2022年中國信託銀行將持續深耕社區，開設更多實體分行，為客戶提供更完整的銀行網絡及專業的金融服務。鑽石吧(Diamond Bar)分行位於Diamond Hills Plaza Shopping Center，計劃今年第一季度開始營業。同時位於天普市(Temple City)、托倫斯(Torrance)及哈仙達岡(Hacienda Heights)等地區的新分行正在緊鑼密鼓籌備階段，將於今年下半年投入營運。

隨著網路銀行快速發展，中國信託銀行已擴展網路銀行服務和多項功能，客戶無論在各地都可以輕鬆理財和儲蓄管理。客戶網路開戶3分鐘可完成，並享有優惠利率。此外，中國信託銀行加入AllPoint免手續費自動提款機網路服務，凡持有中國信託銀行金融卡的客戶，將可在全球超過五萬五千台免收手續費自動提款機提領現金。了解更多詳情請上網www.ctbcbankusa.com或致電中國信託銀行1-888-423-8555。

利率 儲蓄 加州

上一則

史丹福重申學生加強針強制令 2000餘簽名反對失敗

延伸閱讀

羅蘭岡好運來廣場 帶動周邊商機

羅蘭岡好運來廣場 帶動周邊商機
抓包男友劈腿 高中女生22槍喪命

抓包男友劈腿 高中女生22槍喪命
高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因

高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因
米其林大廚線上分享 讓家常菜秒變新春宴客菜

米其林大廚線上分享 讓家常菜秒變新春宴客菜
黑糖珍奶店珍煮丹 進駐洛杉磯 哈岡華人為解鄉愁排長龍

黑糖珍奶店珍煮丹 進駐洛杉磯 哈岡華人為解鄉愁排長龍

熱門新聞

安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
北加屋崙劫匪，在光天化日之下闖入華人餐廳持槍搶劫。（馬作林供圖）

「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪

2022-01-23 18:28
發生搶案後，聖他克拉拉縣警局派出多輛警車到場調查。（唐孝先提供）

北加華人區庫比蒂諾 華美銀行停車場發生搶案

2022-01-25 20:10
科羅拉多大火，沿大索爾海岸的1號公路關閉。(美聯社)

北加山火 「世界最美」1號公路封鎖 大索爾居民急撤

2022-01-23 11:42
這波Omicron病毒傳染性極高，許多人開始搶購N95口罩，卻不懂得如何使用。（記者江碩涵／攝影）

民眾搶用N95口罩 北加教授建議如何消毒再利用

2022-01-21 20:28
這波Omicron病毒傳染性極高，許多人開始搶購N95口罩，卻不懂得如何使用。（記者江碩涵／攝影）

民眾搶購N95口罩 淨化再用須小心 水洗、加熱都不行

2022-01-22 02:20

超人氣

更多 >
媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇
安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明

安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明
紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望
醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…
美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？