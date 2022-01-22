我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

現代汽車榮獲三項2022最佳汽車首選大獎

工商訊
.
.

現代汽車的IONIQ 5、Sonata Hybrid，以及Elantra N分別在掀背車、油電混合車、以及跑車類別中贏得了The Car Connection的2022年最佳汽車首選大獎。The Car Connection根據造型、性能、舒適性與質量、安全性、功能，以及燃油經濟性/電氣化程度對入選車款進行十分制的評分。獲獎車款是依照購車者最在乎的元素，針對全新或是完全重新設計的車款做出為期一年的專家評估和測試而定。

北美現代汽車產品計畫策略副總裁Olabisi Boyole表示：「我們很榮幸現代IONIQ 5、Sonata Hybrid，以及Elantra N在各自的類別中分別贏得了2022年The Car Connection的最佳汽車首選大獎。贏得這些備受矚目的大獎進一步加深了我們致力於為不同消費者提供領先業界車款的承諾。」

現代汽車的IONIQ 5是一款全新的電動跨界休旅車，具有未來風格的造型、可選配的全輪驅動功能，以及超過300哩的行駛距離。激動人心的全新Elantra N是一款高效緊湊型轎車，代表了現代汽車N品牌的性能高峰。Sonata Hybrid則繼承了Sonata轎車的卓越品質，並增加了優秀的行駛距離和燃油經濟性。

The Car Connection（www.thecarconnection.com) 是一個讓消費者能輕鬆在線上查看與購買汽車的網站。The Car Connection隸屬於網路品牌汽車集團，該集團擁有眾多汽車相關網站，像是能夠買汽車的CarsDirect.com以及超過130個汽車愛好者網站。

北美現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。在2021年，Hyundai的820家經銷商在美國總共銷售了超過73萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook查詢更多相關信息。

汽車 休旅 Hyundai

上一則

北加大索爾山火 居民急撤 1號路封鎖

延伸閱讀

「肌肉持續出現嚴重痙攣」席琳狄翁痛苦取消北美巡演

「肌肉持續出現嚴重痙攣」席琳狄翁痛苦取消北美巡演
2022北美年度風雲車揭曉 「這輛」Honda奪殊榮

2022北美年度風雲車揭曉 「這輛」Honda奪殊榮
現代汽車 首度在美賣贏本田

現代汽車 首度在美賣贏本田
蘋果加快Apple Car開發速度 傳與南韓車用零件廠結盟

蘋果加快Apple Car開發速度 傳與南韓車用零件廠結盟
南加華人寫作協會世界日報合辦北美文苑文學獎徵文賽

南加華人寫作協會世界日報合辦北美文苑文學獎徵文賽

熱門新聞

70年代玉女歌手劉藍溪傳出辭世，享壽61歲。(本報資料照片)

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

2022-01-18 20:53
夫婦舊金山乘坐1哩計程車被收費近萬元 索回歷程離譜。此為示意圖，非文中所述計程車。(Getty Images)

夫婦舊金山坐1哩計程車被收近萬元 高出1000倍

2022-01-15 02:14
很多灣區民眾對於破窗爆竊早已司空見慣。（記者李榮／攝影）

北加佛利蒙警局對面 30車遭砸窗盜竊

2022-01-18 19:04
這波Omicron病毒傳染性極高，許多人開始搶購N95口罩，卻不懂得如何使用。（記者江碩涵／攝影）

民眾搶用N95口罩 北加教授建議如何消毒再利用

2022-01-21 20:28
米雪兒‧吳的家人住在佛利蒙。(取自LinkedIn)

紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙

2022-01-17 18:18
有隔離經驗的僑胞都說，防疫旅館可以自己選擇，一般條件也都不錯，「誰沒事想去住醫院？」（僑胞提供）

68元買陰性報告回台免隔離又省錢 僑胞：幻想啦！

2022-01-15 18:32

超人氣

更多 >
春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
只差33呎進美國 偷渡客全家凍死…酷寒中走了11小時

只差33呎進美國 偷渡客全家凍死…酷寒中走了11小時