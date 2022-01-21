來生計辦年貨抽大獎 歡喜迎虎年

今年的新春又到了，又是辦年貨的時候。生計今年幫大家準備了傳統古早味的紅糖發糕，年糕及各式迎春精美糖果禮盒，送禮自用兩相宜。發糕有賺錢大發財的傳統意思，生計製作的紅糖發糕，每個發糕尺寸精緻，意味著人人都可以發大財。口味方面除紅豆，芝麻，花生之外，還有八寶年糕及桂花年糕。

您知道吃牛軋糖有祈求長智慧與增聰明的涵意嗎？傳說中國明朝文人商輅，為感謝文昌帝君托夢使其三元及第，依照夢中作法做出，以麥芽糖，花生，米穀等做成牛的形狀，「軋」有花生的意思，所以取名為牛軋糖。商輅將祭拜文昌帝君後的牛軋糖分送給大家品嚐，因香醇有勁而廣為流傳。現代的牛軋糖的「牛」，當然不是因做成牛的形狀而命名，而是有牛奶成分。生計牛軋糖的口味除了原味，杏仁以外，還推出抹茶，咖啡 ，蔓越莓的新口味，並包裝成精美禮盒，禮盒盒子設計如過年糖果盒，非常有年節喜氣，並可重複使用，符合現代環保概念。除牛軋糖外，往年最受歡迎的南棗核桃 糖及南棗夏威夷果糖，亦為您準備好了。

除年糕、發糕及喜糖之外，生計的糕餅禮盒更是琳瑯滿目：如鳳梨酥、綠豆凸、太陽餅、芋頭酥等。趁您來生計買早餐點心之餘，即可順便將年糕糖果及拜年禮盒一次買齊。

今年1月21號到1月28號期間凡在生計灣區 分店購買25元以上即送限量版生計抽獎紅包一個！部分紅包裏會有三種不同等級的驚喜隱藏獎品！生計虎年紅包抽獎活動詳情歡迎來電或親臨灣區分店查詢。

值此新春到來之際，生計全體員工向您拜年，祝您幸福環繞虎年，虎虎生威！生計在灣區有11家分店，歡迎至網站www.shengkee.com，或撥打免付費專線1-877-580-8000查詢相關資料。