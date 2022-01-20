新學友免費教育講座。

一年之計在於春，實力是累積而成的，而成功是需要提前精心計畫準備的。如何把握黄金時間為自己的升學 添磚加瓦做好規劃呢？享譽灣區 的ShareWorld新學友教育 學習中心可以幫助您夢想成真。1月23日周日下午1時30分新學友將舉辦免費「大學提前申請，論文寫作規劃」的教育講座。參加哪些暑期活動對申請名校有加分？該何時報考SAT？要選修哪些AP科目？怎樣通過考試和論文進入心儀的大學和專業？父母都知道要提早為升大學做準備，但是究竟何時開始準備，從何處著手，相信這些問題很多家長都會遇到。參加本場講座，新學友的資深升學顧問會解除您的所有疑惑，並給予更多名校申請資訊。各科名師也會和學生及家長分享學科攻破指南，給您的子女做系統性的分析歸納及傳授SAT、AP 數理化生物考試技巧。敬請來電預約。凡參加講座者，都可獲贈學費抵用劵，並有機會獲得與資深升學顧問的免費諮詢。

新學友具有29年的豐富教學經驗，名師雲集，課程齊全。除了備考課程，新學友的特色課後輔導班以及2022年春季精選課程，陸續開始為您的學習成績打下最好的基礎。這些課程，不儘能為孩子提供全方位的英數理課後輔導，大學申請論文寫作坊，更有編程及電腦課為孩子今後的理工科名校申請打下基礎，從而為大學申請論文添上絢麗的一筆。

除此之外，新學友也有為高中生申請的暑期課外活動營：包括為學生增加課外實踐經驗、輔導Essay寫作等特别項目，為孩子申請名校打好基礎。新學友通過系統化的課程設計，為多元族裔學子創造了德、智、美文藝優良完善的學習環境；另有一對一，個別輔導。讓孩子們利用課後輔導時間，增強個人實力，成為新時代的頂尖人才。

新學友舉辦的初高中生課後作業輔導已經多年，特別聘請經驗豐富的專業老師，熟悉灣區各個學校的教學方法和進度，幫助很多學生解決了學業上的難題，深受廣大家長和學生的歡迎。今年也增加小學課後輔導老師服務以便幫助更多的學生，周一至周五下午3時到6時，歡迎灣區的同學們踴躍報名，您一定會收益良多。

詳情請電：408-446-1956。地址：21601 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014。網址：www.shareworld.org。