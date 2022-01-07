出售房地產和企業 重稅之下所剩無幾

未來重稅趨勢不可避免，辛苦一輩子，好不容易到了享受成果，安心退休 的時候。臨頭才知道，不管是出售生意，房產或股票 ，付完所有的稅，可能只剩下一半。加上未來的通貨膨漲上望百分之十，長壽帶來長期照顧需求高漲。造成退休或即將退休的人士極大的壓力。

不可錯過由上市公司Amerprise Financial特許財務規劃師周美懿和Brent Rupnow精心製作的線上講座，告訴您如何把大部份資產賺到的錢放入自己的口袋。

講座中將精闢解說：數十年打拼事業，當出售企業時，有哪些稅要支付？

出售後的房地產，所賺到的錢，除了1031 exchange 之外，還有其他辦法可想嗎？資夲利得稅若民主黨提出的新法條款和舊法相較，哪種收入檔次的群組會受到衝擊？

長期抱的股票，退休也很遲疑不想賣，因為漲了很多，賣掉要支付很多稅。反而變成退休人士有很多資產，因稅務重捨不得賣掉來享受，並非長久之計。針對上述窘境，邀請怎您上線一起研究如何減低或遲以期免除稅賦負擔。

講座時間：第一場，1月12日周三下午4時至5時30分，第二場1月13日周四下午4時至5時30分。報名截止時間：1月11日周二中午12時以前，626-233-0956留言訂位。或[email protected]電郵訂位。講座鏈接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。該教育講座無需付費。不招待投資 金融保險專業人員。