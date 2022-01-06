Hillsborough頂尖豪華住宅區歡迎預約參觀

兩邊都有大門的長車道，進出相當方便，通過遙控管制也很安全。

2021年雖然全球依然受到疫情 的影響，但是灣區 的房地產市場交易依然熱絡，房價穩健成長，仍舊呈現供不應求的趨勢，Luxury高價房屋市場價格上漲幅度更大。本周要介紹一棟位於 Hillsborough 的高級住宅，這個頂尖住宅區擁有屢獲殊榮的學校，地理位置優越，方便通勤前往舊金山市區、國際機場、或者矽谷 高科技公司。這幢特別量身訂製的住宅座落在一個僻靜的如公園般的基地上，佔地1萬4750平方英呎，提供了隱密和單層建築的輕鬆生活。兩邊都有大門的長車道，進出相當方便，通過遙控管制也很安全。

整棟住宅在1999年進行了全面重新翻新及擴建，屋頂以及外牆的油漆也都很新，屋況維護的非常好，成交後即可入住。從正式大門進來門廳之後，就可以看到挑高天花板的寬敞客廳，與正式宴請賓客的餐廳相連，同時可觀賞後院的庭園景緻。家庭起居室旁邊是一間大型的書房，特別適合居家辦公或是學習的需要；另外也通向專業廚師等級的廚房，採用商業級不銹鋼檯面、燃氣爐具、訂製的高級櫥櫃。

生活面積共有3585平方英呎，規劃了五間寬敞的臥室和一間大書房，每間臥室都附帶有衛浴，加上門廳旁的化粧室，共有五套半的衛浴。開放式的平面圖提供了很棒的動線，非常適合娛樂、招待賓客、大家庭同時還可容納24小時管家、傭人留宿的需要。

位於1420 Carlton Rd, Hillsborough, CA 94010的這棟高級豪宅，要價349萬8000元，由Listing Agent Compass公司的Sophie Tsang負責上市銷售。由於屋主隱密考量，並不提供內部照片，請打電話了解詳情並預約親自前往參觀，或上網瀏覽平面圖：https://sophietsang.com/listings/1420-Carlton-Road-Hillsborough-CA-94010-85432613。全國頂尖經紀人Sophie Tsang專精矽谷房屋買賣、2006-2020年連續榮獲總裁獎，聯繫電話號碼是(408)667-3171。