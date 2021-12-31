第五屆世界整合醫學大會

第五屆世界整合醫學大會暨祝賀中醫藥首次被納入世衛 組織WHO全球醫學綱要，於2021年12月17日至20日在位於美國矽谷 的世界整合醫學學會世界整合醫學學會聯合會主席王英秋博士在高維度上以此得以開啟高維生命醫學的新時代！

始終致力於將整合醫學推上一個新的高度，以讓社會中更多人走上健康， 舉辦了2020順利成功舉辦了此次第五屆世界整合醫學大會。

世界整合醫學學會聯合會執行主席傅學理博士組織了世界100多位專家用4天的時間發表了他們的論文。我們夏威夷的王鏡平醫生在大會上論述了他早年研發的中醫方支氣管哮喘和近10年來用生物科技研究的帕金森氏症的治療成效。

大會並邀請到著名的中西醫學結合專家：來自世界整合東西方醫學的博士、專家、學者在受邀來自於全球世界各國各地的海內外醫界名醫其中一場關於以耳鳴耳聾治療方法為主題所進行分享交流的線上專題討論，並且有幸見到多位大會名譽顧問如享譽美國、馬來西亞的李景新博士與李曄醫師及中國章瑛教授，盧勝春副主席，王鏡平醫師等一起上線參與熱烈討論更使大會生色不少。王鏡平醫師指出耳鳴耳聾是耳中風 的一種表現，它不僅在耳聽神經上有損，同時還伴有血管內的損傷和血管瘀阻，對於神經與腦神經方面的修復， 王鏡平醫生在討論中提出用現代生物科技來做支持療法，他說可用硫辛酸來提升抗氧化，抗發炎，抗老化，同時硫辛酸又能是重金屬中毒的解毒劑。用輔酶Q10與共轭亞油酸將血管的脂質與阻塞清理乾淨。用谷胱甘肽可與細菌的細胞膜結合，使細菌受抑死亡，小分子肽對血管系統，神經系統，和免疫系統都起著非常大的作用。用乙醯膽鹼作為神經釋出物質，作用於中樞及周邊神經系統。幹細胞療法：它可修復受損細胞，刺激新生血管，改善細胞信息傳遞。

王鏡平醫生在大會演講中用的題目是《維度醫學》，他講解了中醫，西醫，營養醫，生物醫，心理醫，與藝術醫，將醫學推合成整合醫學的維度，他得到了這次大會的世界整合醫學的傑出貢獻獎。