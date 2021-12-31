西雅圖雷藏寺寒冬送暖

時序進入嚴寒的冬季，西雅圖 雷藏寺發起送暖救濟活動，12月18日蓮靈法師一行人帶著許多食品與禦寒衣物，前往華盛頓大學西雅圖校區的Facing Homelessness慈善機構，捐贈給貧苦無依的社區民眾。

凜冽風雨中，眾人合力將物品搬進Facing Homelessness。經理Karina一邊幫忙，一邊高興的連連說這真是及時雨啊！此次賑濟的物資有外套、32度保暖內衣、內褲、襪子、泡麵、餅乾、薯片、礦泉水、雨衣，及熱食（餐包、炒飯、丸子）等等，香味撲鼻。

Karina事後隨即寄來滿含謝意的信件，轉達了無家可歸者內心的高興與感激，並提到大家因此享用了一頓溫暖的餐食，尤其是衣服，他們因長途在雨中行走來到Facing Homelessness，全身濕透了，幸好能因此換上新衣服。

近一個月以來，西雅圖雷藏寺每逢周六的同修佛法活動，便廣播呼籲所有善信幫助「冬天送暖」的義舉，眾人聞訊紛紛慷慨解囊，而此次運送善心物資前往Facing Homelessness的一行人中，更有86歲的耆老，熱忱奉獻一己之力，盡力幫助困苦民眾度過寒冬。