中國嘉德2021秋季拍賣會

張大千-仿顧愷之醉舞圖，設色紙本 鏡心，124.5x60cm，成交價：RMB 40,250,000。

在剛剛過去的中國嘉德2021秋季拍賣 會中，中國嘉德實現了總成交額28.93億元人民幣的好成績。其中43個主題專場品類多元、層級豐富。

平均成交率80%，總成交額較上季增長逾24%。張大千《秋曦圖》、莫奈《睡蓮池與玫瑰》、周之冕《百花圖卷》3件拍品過億元，36件拍品成交價過千萬元。其中6個專場100%成交，創造了18項拍賣紀錄。

對此，中國嘉德董事總裁胡妍妍女士表示，今年秋季拍賣是嘉德再攀高峰，打開自己、奮發向上的一季拍賣。在經濟減速，疫情 幹擾等諸多不利因素的環境中，嘉德自設高標準，無疑給自己加大壓力。感恩新朋老友對嘉德的信任和支持，讓我們一顆欲窮千里目的心，經過半年多七上八下的煎熬，終於帶著歡欣平穩落地。朱橙色的晨曦於大氣迷蒙中，穿越群山峰巒噴薄而出，這既是《秋曦圖》賜予大家浪漫而磅礴的視覺享受，也是對嘉德2021秋拍極富色彩感的總結。感謝所有嘉德之友給予我們溫暖而有力的支持，感謝所有嘉德夥伴竭盡全力的努力和付出。

中國嘉德2021秋季拍賣會斐然的成績為這個嚴冬季節送上了盎然的春意，也為2021年的拍賣市場畫上了濃墨重彩的收官之筆。一路求索，四季耕耘，中國嘉德感恩廣大藏家和各界朋友強大的支持和深厚的信任。您的熱情與堅韌，已煥發出強大的能量，給每個嘉德人以巨大的鼓舞，更給市場以莫大的振奮。

2022，繼續攜手，再次起航！