名中醫區錫機80歲大壽設宴於香港

中醫區錫機80歲大壽壽宴上，放著五位事業有成的兒子們攜眷在家中後花園，拍攝父、子、孫三代同堂，的照片，共21位。

以「專治疑難雜症，妙手回春」而享譽香港 、美國兩地的名中醫區錫機80歲大壽設宴於香港禮頓山會所舉行，約有親友好友50餘位參加，親朋共聚，歡樂滿堂。

有多位中醫區錫機治癒病患及家屬前來到賀，看見他們身體健康，實在高興，此也是中醫區錫機最值得欣慰之處。病患及家屬見到中醫區錫機，都像家人一般，噓寒問暖，倍感親切。對區錫機中醫養生之法，讚不絕口，其神采與外貌，與他60歲年齡相若，精神飽滿，面色紅潤，笑容滿面。

壽宴開席之前，區錫機與賢內助一起共舞娛賓，雖然由於疫情 ，他們已有一段時間沒有練習，但當音樂悠然響起，他們精湛的步法，一如以往，翩翩起舞，賓客鼓掌歡呼，此起彼落，滿場喝采聲不斷，將壽宴推向高潮。

由於疫情關係，本次香港的80歲大壽壽宴規劃由現於香港的四子，五子籌備，但當節目進行中，遠在美國三位兒子一朋，一昌，一侃均偕妻子及全家福皆用ZOOM一起出現在壽宴電視屏幕上，更是錦上添花，倍增喜氣。當天還安排了許多精采的節目，特別為區先生慶祝，有歌星現場獻唱、樂隊演奏等等。區錫機一如既往，談笑風生，當場讀了他的新作「錫機人生八十頌」之七言律詩，與嘉賓們共賞，晚宴盡興至11時許方結束。

區錫機到香港開設再生堂近20餘年間，專研中醫理論，累積臨床寶貴醫案，以及獨特診斷方法，加以總結昇華，獨創了中醫腦理論。他憑著對中醫的熱愛和一股幹勁，精湛醫術，臨床治療疑難頑症方面得心應手，成功治癒無數頑疾如：長期抑鬱症、老年癡呆症、柏金遜症、兒童自閉症等..。許多西醫束手無策甚至被西醫判定生命「死刑」的絕症病患獲得新生，成為傳奇。成績斐然，受人廣為稱頌。