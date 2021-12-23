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情歌王子蘇永康 貴騰大賭場2022深情獻唱

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情歌王子蘇永康
情歌王子蘇永康

還記得「情歌王子」蘇永康嗎？1985年以歌手身份在香港出道，多年來獲得包括至尊金曲、年度十大勁歌金曲在內等多項大獎，他憑藉一流的唱功征服了大家挑剔的耳朵，並因擅長情歌而被稱為「情歌王子」，音樂實力倍受肯定。之後更是歌而優則演，跨足戲劇圈，演出了《妙手仁心》、《新九品芝麻官》等多部熱播電視劇和電影，獲得廣泛的好評，紅遍兩岸三地。

蘇永康擁有細緻柔情的嗓音，溫和渾厚的聲線，極富感染力，彷彿能穿透人心。細數他的代表作如《男人不該讓女人流淚》《那誰》《愛一個人好難》《越吻越傷心》，不但唱盡了愛情百味，歌中的情感更隨著歲月的沉澱，跨越了世代，日益醇美，且越陳越香。

2022年2月18日，蘇永康演唱會在貴騰賭場大酒店 (Graton Resort & Casino) 表演廳隆重登場，屆時他將一展迷人歌喉，傾力演繹多首經典情歌，帶你重溫往日時光，絕對是您最值得期待的演唱會！希望跟著他音樂一起成長的歌迷，能聚在一起同樂，渡過難忘的一夜。門票將從11月19日（周五）中午12時起全面開賣，請儘速於網路購票GratonResortCasino.com，機會難得，切勿錯過！

William So 蘇永康演唱會詳情：演出時間：2月18日2022（周五）晚上9時。演出地點：Graton Resort & Casino 表演廳 288 Golf Course Drive West, Rohnert Park, CA 94928。票價：68元、88元、108元。

貴騰大賭場(Graton Resort & Casino)-座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com。

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