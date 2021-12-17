日本富士高端醫療按摩椅回饋新知舊雨大特價

高端優質品牌FJ-8500 按摩椅

日本 富士高端醫療按摩椅公司疫情 期間回饋新知舊雨大特價。Dr. FUJI表示為回饋灣區僑胞多年的厚愛，世界最好的醫療按摩椅，富士火爆款，勞斯萊斯豪華型FJ-8500，假日大優惠，折扣高達60%，每月150元，60個月零利息 ，零首付，10年保修，3年免費，終身保養。您填表格，我即發貨。為防新病毒、增強免疫力，保護家人健康，不如一天花一塊錢，健康長壽多活30年。

心動不如行動！市面上最好的按摩椅FJ-8500勞斯萊斯至尊豪華神士高檔轎車計設計品牌按摩椅design美國電子消費展市場轟動搶購。按摩到位深入肌膚底層減壓放鬆；市面上唯一一台4D S-L-L軋道人體工程學原理再加頭部加壓按摩是一台從頭頂到腳趾的全方位按摩；三層深度頸部指壓按摩定點，全球唯一脊柱協會認證的醫療保健按摩師椅；超過100個強力氣囊袋全身95%面積的揉壓氣壓按摩；腳底反射滾輪按摩刺激穴位排毒疏通精絡；HiFi 高清藍牙音箱；隨著按摩程序不同的彩色效果呈現特殊境階徹底放鬆身心疲憊俱疲勞力；零重力，拉筋熱療功能齊全；4D全程電腦化自動控制調節系統；腿部揉壓波浪起伏按摩疏通腿肌肉 酸痛消息除乳酸堆積疏精活血通絡止痛；大型模式LED觸碰健搖控器和智能手臂觸健系統。

富士按摩椅同時推出2021年最潮AI人工智能黑科技，此FJ-8500按摩椅有4D機芯724種復合功能，具有人橋拉筋，深層按摩指壓，依人體工學，掃描導航感應，並且感應至深層7吋，讓按摩觸控按摩一步到位。

健康養身專家DR. FUJI表示，維持長壽的秘訣之一，就是每天按摩30分鐘，躺在按摩椅睡覺30分鐘，且面對一些患有肌肉疼痛、駝背、腰痛、便秘等長期身體不適的病患，DR. FUJI還說明，這些都可以透過高檔按摩椅，來幫助緩解各種問題。

日本富士醫療按摩椅，連續在美國的銷售超過20年的專業經驗，不只多家醫療機構、運動俱樂部，國際醫學美容集團，甚至Google官方的按摩椅主要供應商，隨著疫情持續，人們更加注意「身體健康第一」。公司傳遞健康正能量進入千萬家，造福億萬人。

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