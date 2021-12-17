現代汽車IONIQ 5行駛距離超過300哩

日前，現代汽車 揭幕了其備受期待的IONIQ 5電動休旅 車，並公開了最新規格和功能。全新IONIQ 5具備超過300哩的行駛範圍、由現代汽車「45」概念電動車 啟發的設計、相關的科技，以及級距內最佳的超快充電—從10%到80%只需18分鐘。IONIQ 5搭載現代汽車獨有的電動全球模塊化平台 (E-GMP)，可提供更多的內部空間和優化的性能。

北美現代汽車總裁兼CEO表示：「IONIQ 5將現代汽車品牌介紹給了全新的買家。一旦坐上車，IONIQ 5的行駛距離、動力、舒適度、內部空間，以及先進科技就將讓他們驚艷不已。

IONIQ 5的E-GMP平台可以支持400-V和800-V的充電基礎設備。800-V為標準充電能力，且無須額外組件或適配器即可支持400-V充電。這個多重充電系統是全球首創的專利科技，可通過操作馬達和逆變器將400V升壓至800V以實現穩定的充電兼容性。

使用350-kW的充電器，IONIQ 5可以在18分鐘內從10%充電到80%。如果車主只有五分鐘的空閒時間，IONIQ 5可以使用350-kW的快速充電器恢復約68哩的行駛距離。標準的10.9 kW車載充電器使用二級充電，可在6小時43分鐘內充滿電。

近期，北美現代汽車(HMA)與Electrify America合作，在其全新的Electrify America APP中為2021 Kona Electric和IONIQ充電式轎車的車主提供250 kWh的直流快速充電服務。

由於擁有加長的軸距，IONIQ 5的跨界車身類型實現了獨特的絕佳比例和短懸垂。IONIQ 5全長182.5吋，寬74.7吋，高63.0吋，軸距為118.1吋，雖然屬於緊湊型休旅車級距，卻能提供大型車才有的內部空間。

IONIQ 5無縫融合了先進科技，以增強客戶的數位體驗。寬大且可配置的雙駕駛艙位配備12吋全觸控式信息娛樂屏幕，以及無罩式12吋數位儀表板，可根據客戶需求定製。

Apple CarPlay和Android Auto在這個寬屏幕上使用起來更方便。此外，IONIQ 5也提供了藍牙多連結功能，可同時配對兩台機器，一台用於講電話，另一台用來播放音樂。導航系統則附帶三年Bluelink信息娛樂與地圖更新，以及多媒體和導航系統的無線更新。

IONIQ 5配備了更高級的Hyundai SmartSense，即為現代汽車的先進駕駛輔助系統，可確保最高水平的安全性和便利性。IONIQ 5是第一款提供公路駕駛輔助系統2 (HAD 2)的現代車型。此外，SmartSence還提供了一系列的駕駛與停車、避免碰撞、和確保安全的輔助系統，像是機器學習的智能巡航控制、遠程智能停車輔助 (RSPA)、環繞視野監控 (SVM)、盲點監視器、以及安全離車輔助 (SEA)。

IONIQ 5是現代汽車推出專門電動車的第一步。在IONIQ 5之後，現代汽車將擴大其電動車產品陣容，推出中型電動轎車IONIQ 6與大型電動休旅車IONIQ 7。