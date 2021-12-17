卓越牙科中心聖誕特別優惠來咯

牙齒的健康其實關聯著整個身體的健康。大多數人經常因為在早期沒有感受到任何疼痛或不適而忽略牙齒問題。但隨著時間的推移，類似的牙齒問題就會給患者帶來許多煩惱並影響整體健康。在人們沒有及時清除口腔內的食物殘渣或對口腔進行清潔時，細菌會慢慢滋長繁殖，之後會形成牙菌斑，並依附在牙齒表面或者不容易清洗到的空隙處，從而形成牙齦炎。這也就是大家都該在每半年左右找專業的牙科醫生清洗並檢查牙齒狀況的原因。

不管因為什麼原因，如果出現牙齒脫落的情況，趕緊預約專業的牙科醫生進行診治。就算之前做過牙齒矯正的治療，也會因為牙根缺失而導致牙齒歪斜。許多年邁的父母因為牙齒不好，掉牙導致只能吃軟食。趕快帶父母去值得信賴的牙醫處做檢查。

植牙是現在比較常見且效果好的治療缺牙的選擇。但如果因為牙周病或牙齒缺失導致齒槽骨萎縮流失，患者則需要先進行種骨(Bone grafting)。種骨是一種小型牙科手術，通過骨組織移植技術來修復或者重建齒槽骨骼，從而將骨骼組織重新加固，以達到可以接受植牙，且能夠使植牙體成功穩固地植入牙槽骨中。

一個不容易被大家發現的影響牙齒健康的因素就是牙齒不整齊的問題。許多人可能覺得自己牙齒不需要矯正，或者覺得這是牙齒自然生長，沒必要去改變它。其實，牙齒整齊除了在外觀上加分，整齊的牙齒對健康的益處也是顯而易見的。常見的問題像是牙齒擁擠、牙齒縫大、咬合過度等，都會導致很難清除牙菌斑和細菌，從而引起像是牙齦出血、口臭、食物容易塞牙、牙齒敏感等各種各樣的健康問題。

在北加州 的大家可以找沈維信醫生(Dr. Shankar)諮詢檢查。沈醫生曾獲得學院提名 口腔外科手術大獎，還擁有臨床種植牙教學等經驗。在牙科專業領域已經有超過20年的治療經驗，被許多患者認為是最值得信賴的牙醫。目前沈醫生在San Bruno Dental Excellence卓越牙科中心為患者進行診治，該診所提供綜合牙科服務。診所現更有限時優惠，單顆植牙2499元（種植體+基台+牙冠）。世界日報讀者現在更有『新患者第一顆植牙享受200元折扣』的優惠。優惠12月31日2021截止。另有隱適美矯正(Invisalign) 4588元聖誕特別優惠，12月31日2021截止。

大家趁年底牙齒保險 過期之前，趕快前去預約吧。疫情期間，診所已進行全面消毒。員工均已完成疫苗接種及補強針，保障患者就診安全。診所有通曉國語和粵語的工作人員，溝通便利，每天營業，接受各大保險。歡迎大家來電免費諮詢。地址: 504 Linden Ave, San Bruno, CA 94066。諮詢電話：650-589-8658。Email: [email protected]。