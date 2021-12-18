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無限康糖靈管理冬季血糖聖誕新年大優惠

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無限康糖靈，推出聖誕新年大優惠!買6送4，只要$388!
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進入冬季，伴隨著每一次的寒潮來襲，各種疾病也如割韭菜般一茬接一茬而來，感冒走了，咳嗽來了，關節才開始痛，血糖又高了。感覺冬天到了，血糖比平時更難控制了，有什麼好的建議？

秉持「急客戶之所急」的服務宗旨，諮詢多位血糖專家及專業醫師幫助解答「為什麼四季當中，人在冬季的血糖水平最容易升高」，希望此文對糖友們有所益助。

造成冬季血糖難控制的原因，大體有以下若干點：低溫因素；食慾大增；運動減少；抵抗力差；延時用藥； 精神抑鬱；低血糖隱患。

下面就教你幾招如何在冬天控制好你的血糖：保暖、保暖、再保暖，注意預防流感。早臥晚起，保證運動總量。多喝水，少吃油膩食物，選用低熱量的健康烹飪方式。定期檢測血糖，避免低血糖。學會自我減壓，調整好自己情緒。還有最關鍵的一點，就是要均衡營養。除了食補也可以適當的選擇高品質的膳食補充劑。

先來說食補，糖尿病患者也可以冬令進補，記住「三低，原則即低糖低鹽低油脂」和八字真言「百無禁忌，適可而止」，只要控制總量，吃什麼都可以。

再者就是膳食補充劑的選擇，俗稱保健品。糖尿病患者除了選購有血糖調節功能的保健品外，還可以搭配營養價值高的保健產品一起服用，從而達到既控制血糖又補充所需營養的雙倍功效。為此美國無限和藍夢藥業產品研發中心結合近十年的用戶反饋及專家意見，承諾無限康糖靈是抗糖養生的最佳選擇。

無限康糖靈含有6種南美洲野生珍貴植物提取物包括南美洲野生玉桂提取物、中東葫蘆巴種籽萃取精華、印度苦瓜萃取精華、斯里蘭卡武鞭藤提取物、墨西哥胭脂仙人掌提取物和南非藤黃果提取物（俗稱：番石榴），成分經科學配比，可增加血糖代謝達20，顯著有助調節血糖，防止及改善併發症。可有效增加胰腺β細胞再生，有助迅速分解胰島素，協助平穩調控血糖。促進胰島β細胞的再生，更能從根本上杜絕「II型糖尿病」成因及併發症。無限康糖靈，讓您不再「熬冬」，輕鬆管理冬季血糖。

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血糖 糖尿病 併發症

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