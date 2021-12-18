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大華超市與您購共渡溫馨聖誕佳節

工商訊

隨著時間進入十二月，收音機中傳出陣陣聖誕歌聲，一年一度的聖誕新年正式拉開了序幕。人們期待著與家人朋友聚會迎接節日的來到，共享溫馨歡樂的佳節氣氛。此時的您是否也正為節日的來臨準備忙碌採購呢？大華超市貼心地為顧客們提供手機購物程式，線上購物網站99ranch.com及實體門店購買節日商品及禮物的眾多選擇！

歡慶聖誕新年的重頭戲就是家人朋友齊聚享用一頓豐盛美味的大餐，大華超市各分店特別推出暖心【聖誕新年套餐】。適合派對與家庭聚餐，兩款套餐A和B，西式中式美食各具特色，且均可選擇10至12人份230.88元的全套餐，或是僅需120.88元滿足4至6人的小套餐，適合各種不同家庭的需求。

【套餐Ａ】包括皮酥且肉多汁的烤火雞，香甜美味的果汁豬排，海鮮則有霸氣的紅燒石斑魚，及鮮蝦魷魚美味組合的甜豆西芹炒雙鮮，還有營養又健康的蒜蓉炒芥蘭，主食則是鮮香美味的韭黃炒蛋麵。

【套餐Ｂ】包括琳瑯滿目的燒滷大拼盤，令人吮指回味的椒鹽排骨以及小朋友最愛的果汁魚塊，Ｑ彈魚丸蝦丸的豉汁四季豆炒雙丸，和入口爽脆的蠔油菜膽，主食有口感豐富的素菜炒米粉。

兩款套餐都是我們精心搭配營養均衡又經濟實惠的美味餐點，請務必提前兩日至各分店熟食部預訂，以上價格未含稅項。

在節日期間，大華超市為大家精心準備了豐富的節日食品禮盒及各類送禮名酒，如名貴佳釀路易十三、馬爹利V.S.O.P、人頭馬X.O干邑及各款時尚紅白酒都是送禮首選，多款精美佳品任君選擇。

大華超市更推出節日禮卡大優惠，從2021年12月10日起至2022年1月2日，凡於大華超市門店內購物20元或以上，便可以97元購買價值99元的節日禮物卡。大華超市節日禮卡，送禮自用兩相宜。特惠節日禮物卡數量有限，售完即止。

大華超市手機購物程式也適時推出年終假日促銷，精選各類送禮佳品特價酬賓。在大華手機購物程式上採購方便快捷，可以選擇當日送貨服務，也可選擇到店提取，所有訂單零服務費，每天還會推出不同的商品以驚喜價特賣，非常方便又省心。欲知更多優惠詳情請咨詢附近的大華超市，登錄大華超市手機購物程式，或瀏覽我們的網站www.99ranch.com。

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