COVID-19 公共教育活動

進入COVID-19疫情的第二個聖誕假期，我們都渴望能夠重新與親朋好友團聚，回歸珍貴的節日傳統。以下簡單步驟可以讓親朋好友在其秋冬慶祝活動中保持健康。

當不同世代的人聚在一起慶祝時，避免向祖父母、幼兒及其他易受感染人群傳播COVID-19的最佳方法，就是確保所有符合條件的人都接種COVID-19疫苗 。5至11歲兒童為最近獲得COVID-19疫苗接種資格的群體。

現在，所有18歲及以上的成年人都可接種加強針。接種第二劑輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗至少六個月後，或接種單劑強生(Johnson & Johnson)疫苗兩個月後，方可接種加強針。您可選擇上述三種 COVID疫苗中的任何一種作為加強針接種，因為加強針不必與之前接種的疫苗相同。

COVID-19疫苗的初始劑量一樣，所有美國居民都可免費接種加強針。無論是否預約，都可接種加強針，且無需出示保險或身份證明。詳情請造訪www.cdc.gov/coronavirus。

除接種疫苗及/或加強針外，人們還可以採取以下步驟，確保安全享受最近可能錯過的與家人、朋友團聚的美好時光及進行特殊的會面，即使是來自本國不同家庭和不同地區的人們團聚。

評估出行計畫。請考慮推遲旅行，直到接種全劑疫苗。搭乘飛機、公共汽車、火車和其他公共交通工具時，切記正確佩戴好口罩 。如未接種疫苗，請做好規劃，在美國境內出行前1至3天並在返回後3至5天進行核酸檢測 。即使檢測結果呈陰性，亦須進行為期7天的自我隔離。如為自駕出行，請注意您和旅伴在加油、就餐和如廁時也可能接觸病毒。切記佩戴口罩並勤洗手，且在相關場所保持社交距離。如需跨國出行，且出行目的地疫苗接種率低且COVID-19正在傳播當中，請造訪美國疾病控制與預防中心(CDC)的網站，以獲取國際出行的建議。

接受檢測。如與COVID-19患者有過密切接觸，或在假期前感覺不適，特別是有COVID-19相關症狀，請接受檢測。大部分藥店和診所都提供檢測。接受檢測可獲得安全感，並知曉不會感染您的親朋好友，從而保證人人都可享受輕鬆假期。如有任何疑慮，可考慮參加虛擬的慶祝活動，在享受樂趣的同時還能保證安全！

注意通風。跟家人一起參加慶祝活動時，儘量避開擁擠、通風不良的地方。考慮在戶外舉行慶祝活動，尤其是規劃大型聚會時。去體驗野餐或烤棉花糖的樂趣吧！如參加室內家庭慶祝活動，某些訪客可能未接種疫苗，請務必正確佩戴口罩，遮住口鼻。切勿為2歲以下兒童戴口罩。美國疾病控制與預防中心還建議，在公共室內環境中務必佩戴口罩，無論是否接種疫苗。

寒假是我們與所關愛的人重聚、慶祝的時刻。有很多方法讓今年的慶祝活動值得紀念。遵循該安全措施可讓你們團聚，享受傳統樂趣，從而使該節日與眾不同。安全做法非常關鍵，確保享受快樂假期的最有效方法就是接種疫苗。詳情和查詢疫苗接種點，請造訪www.vaccines.gov。