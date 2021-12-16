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愛只為一次邂逅水餃帝國

工商訊

從農場到餐桌，永恆堅持成就一個夢在《廊橋異夢》中淋漓譯釋了弗朗西斯可與攝影師羅伯特刻骨銘心的愛情故事，曼迪遜橋的見證。沒有人能夠忘記《廊橋異夢》中的經典台詞：用一秒中愛上一個人，而卻要一生去忘掉一個。

在這個食品危機的時代，恐怕沒有什麼比吃的安心和健康更重要的了。全球食品，因摻加而不給力，因添加劑而鬱悶，因含毒而糾結。此時，人們已經意識到吃已不再安心。以第一夫人米歇爾．奧巴馬(Michelle． Obama)在白宮開闢菜園，堅持從菜園到餐桌，從此以其為代表的極簡主義飲食者(Minimalism)成為時尚，並得到了推崇。她們以農場種植為主，主張更簡單、更新鮮、更健康和更天然。大魚大肉的時代已經終結，鄉村田園式生活得倒了熱捧。

為了滿足極簡主義飲食的要求，水餃帝國，以綠菜和鮮肉為基礎，堅持以從農場到餐桌為宗旨。20多款水餃，堅持每日從從農場和市場新鮮採購，再加上親自熬製的各種底料，是水餃味道鮮美的基礎，再加上手工擀皮，致使餃子皮薄、餡大、一吃一兜油的感覺，還再有麵筋有筋，香滑Q。其次更有各種路邊路邊小攤烤串，街頭小吃麻辣燙和簡約原汁原味小菜。在水餃帝國的食客，簡單、健康和美味，讓您有一種回到田園「鄉村」的感覺。在繁華的現代都市，擁有「鄉村」式飲食是一種奢侈。

水餃帝國，經典水餃，簡約美味，只為一次驚豔的「邂逅」。

水餃帝國：216 Cypress Ave, S. San Francisco, CA 94080。預訂電話：650-742-0838。

餃子皮 白宮 攝影

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