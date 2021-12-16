CoveredCalifornia推CoverageMatters虛擬導覽

CoveredCalifornia推出名爲「Coverage Matters」的虛擬導覽，推廣史無前例的財務補助造福110萬無保險加州民衆。

CoveredCalifornia上周二在全州各地推出「CoverageMatters」的虛擬導覽，推廣公開登記投保和為萬一因生病或受傷須急診或住院之加州 民衆提供的財務保障。該虛擬導覽强調史無前例的財務補助，提供比過去更多的健康保險 的保費 負擔。

根據Covered California保戶在2019和2020年提出的保險理賠顯示，每年約1/10保戶前往急診室，醫院對此類醫護平均收費約爲8000元。這筆費用超過95%是由CoveredCalifornia的保單支付，保戶自掏腰包的部分平均為375元。與以上情形類似的是CoveredCalifornia保戶的住院比例不到3%，但是住院的平均費用總額達4萬3000元，其中保險公司負擔的部分遠超過九成，保戶自掏腰包平均只有2700元。

感謝在2021年生效的聯邦法律「美國援助計劃」提供的擴大財務補助。據估計約110萬無保險加州民衆符合條件領取財務補助。這些無保險民衆中約94萬多人，可通過CoveredCalifornia或是加州醫療補助白卡計劃(Medi-Cal)享受免費健保。不符合條件享受0元保費的加州民衆仍可通過財務補助節省高額保費。目前，超過半數通過CoveredCalifornia登記的保戶每月保費不到10元，75%選擇知名保險公司保單的保戶每月保費不到100元。此外，美國援助計劃還提供財務補助給年收入超過10萬6000元的家庭。這些中等收入家庭原本不符合領取聯邦補助的條件，現在每月可省平均近800元的健康險保費。

新近為中等收入參保者推出的財務補助同時造福直接向保險公司買保險的參保者。約26萬加州民衆持有直接向保險公司購買的所謂「off-exchange」保單。這些參保者可以通過CoveredCalifornia登記投保，取得基本上持有off-exchange相同的保單，或尋找更符合需要的保單，同時月省數百元的保費。

「無論是自行購買保險，或目前完全沒有保險，我們給您的信息都是一樣的：現在就查看是否符合條件。登入CoveredCA.com，就可很輕鬆的在幾分鐘内查出可領多少財務補助，和居住地有那些保單選擇。」

CoveredCalifornia除開放參保者自行登入網站登記投保外，也與經認證超過1萬1000名持有執照的保險經紀合作，設立500多個店面為參保者服務。這些店面都懸掛明顯的CoveredCalifornia標誌，爲參保者提供聯絡據點，解答參保者的疑問，並照參保者所符合的條件，通過CoveredCalifornia或加州醫療補助白卡計劃(Medi-Cal)，協助登記加入最能滿足需求的健康保險計畫，歡迎參保者登入https://www.coveredca.com/support/contact-us/查找附近的保險經紀和店面。

CoveredCalifornia公開登記投保期間將於2022年1月31日截止，如果希望保單於1月1日生效的話，必須在12月31日前完成投保登記。參保者可以登入CoveredCA.com/chinese查看保單選擇並於網上登記投保；從網站上尋找附近的保險經紀或經認證的投保專員，提供免費服務。電 Covered California：800-300-1533（國語）或800-339-8938（粵語）登記投保。有關Covered California的詳情，請登入www.CoveredCA.com。