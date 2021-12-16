安心學堂集各路專家本周六Zoom直播

安心學堂集各路專家

2022即將開啟，面臨商業環境瞬息萬變，企業、商業必須選擇合適的戰略方法，謀篇佈局發展策略，清晰定位，對新的目標作出明確規劃。安心學堂本周六（18日），美西時間下午6點，提供免費的Zoom直播講座，特邀八位有融資 專家、法律專家、金融專家、稅務專家，陣容龐大，為2022新環境下企業商業戰略規劃獻言獻策。掃碼註冊觀看或鏈接 https://tinyurl.com/2p9cmh3p，加入會員送500哩的飛行哩程，每次聽講還可再累積飛行哩程，每期Zoom直播都有抽獎環節！獎品豐厚，最高價值100元的禮卡。

本次的演講嘉賓有Lisa Lu，CPA，演講主題：創業成功之捷徑，企業融資併購(M&A)之稅務指南。

第二位嘉賓Annie Luo，CPA，演講主題：CPA不可說的秘密；企業創業省稅大解析。

第三位嘉賓Robert Yang，CPA，演講主題：AI/Robot及元宇宙自動化時代，如何為企業創建結合稅務法律融資理財配置於一體的有效率服務平臺。

第四位嘉賓Lucy Liu，9鑫聯合創始人，女企業家。演講主題：金融科技引爆的創新創業路。

第五位嘉賓Steven Hung(First Commercial bank)，演講主題：向銀行成功申請SBA中小企業及房產貸款 的密訣。

第六位嘉賓Daniel Fong，專精信託律師。演講主題：如何做好企業及家庭的資產保護和繼承規劃。

第七位嘉賓Jerry Chen，融資貸款專家。演講主題：企業如何贏得創業免抵押資金及房產投資 致富經驗分享。

第八位嘉賓Tom Tang，房地產經紀人。演講主題：房地產投資的優勢及稅務上的優惠。

大多數人在美國是第一代移民，只有多學習、多交流，才能更好地了解美國的製度和規則，守護努力奮鬥的財富，做好未來規劃。

安心學堂自2020年3月以來，已免費為海外華人提供了200餘場直播課程。學員已過萬人，遍及美國、加拿大、新西蘭、澳大利亞、芬蘭、英國、德國、日本、中國等地。

全球諸多領域的頂級專家在安心學堂免費為大眾授課，提供分享海外華人最前沿的信息資訊。包括：亞洲及國際知名企業家導師、國際級演說家、10多本創銷書作者洪豪澤老師。 DACA區塊鏈協會秘書長「 區塊鏈國富論：論全球信用算法共識的未來財富」作者韓峰老師。

安心學堂定期提供以下免費課程：每周二的公益稅務知識和保險執照課程。每周四的財商教育課程。每周五的股票复盤課程。每周六有綜合課程。系列知識課程每天下午6點（美加西），每期主題和內容不同，一次報名，長期有效。