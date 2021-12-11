COVID-19安全舉措

新COVID-19變種株病例奧密克戎（Omicron）已經在11月底被確認於加州 發現。我們對此表示擔憂，但沒有原因要恐慌。與此同時公共衛生官員們正在密切監控情況發展。

在我們瞭解更多之前，記住這四項舉措可以幫助我們保護自己及家人：全劑量接種疫苗 並接種加強劑；在公共室內場所佩戴口罩；如果您出現症狀或者可能被暴露於病毒中，請接受檢測 ，並且當您感到生病的時候，待在家中。

基於我們現在對這個新變種的瞭解，我可以為您解答如下問題：

可以怎樣保護家人不受新變種的侵害？首先也是最重要的，每一個有資格接種疫苗的人都應該去接種疫苗並完成他們疫苗系列的接種。當您符合條件時去接種加強劑。如果您生病了，待在家中並且接受檢測。在可以保護自己和他人時，戴上口罩——尤其是在公共室內場所。N95和KN95口罩提供的保護最佳。

另外，強烈建議加州人去登記加入CA Notify，以便當暴露於COVID-19時可以接收通知，或在檢測結果呈陽性時發送匿名報告。CANotify.ca.gov讓加州人可以方便、迅速的就可能的暴露來通知他人，從而讓他們可以採取必要的防護來減緩COVID-19在全州的傳播。

疫苗是否對奧密克戎變種株仍然有效？我們仍然在研究這個新變種株，其中就包括它是如何傳播的、人們如何被感染以及疫苗對它是否有效。但是我們知道只要尚未接種疫苗的人還占很大一部分比例，變種就會不斷出現。必須記住COVID-19是一種病毒，它想要通過不斷突變生成其他變種來盡可能久的生存下去。這就是為什麼疫苗是消滅它及杜絕其未來變種株出現的關鍵武器。

在加州流行最廣的變種株是Delta。現在，我們知道全部三種COVID-19疫苗都對預防與此變種株相關的嚴重疾病、住院及死亡高度有效。

加州的檢測能夠查出奧密克戎變種株嗎？加州現提供的核酸(PCR)及抗原檢測可以查出奧密克戎變種株。州政府已經將檢測擴展到了國際機場，優先對來自受影響國家的人進行檢測。加州正在通過COVIDNet對此變種株的存在進行監控。COVIDNet是前所未有的全基因組測序監測，通過使用基因序列數據來幫助控制COVID-19傳播。

我在國外有家人。在節假日期間，我為我們和他們的旅行感到擔憂。旅行者應當遵循疾病控制與預防中心(CDC)的指導。自12月6日起，所有乘飛機的旅客，無論是否接種了疫苗，都必須在赴美前一天內進行COVID-19檢測，且出示陰性檢測結果。另外，CDC建議在抵達後3至 5天內進行檢測；並且即使檢測呈陰性，尚未接種疫苗的旅行者也應該隔離7天。如果出現症狀，旅行者應該繼續進行隔離並再次接受檢測。

如出現了COVID-19症狀或可能被暴露於病毒中，我可以到哪裡去檢測？加州人可上網訪問MyTurn.ca.gov查找COVID-19檢測點或撥打833-422-4255。

各個家庭可以到哪裡去查詢更多有關疫苗訊息並進行預約？訪問州政府網站www.vaccinateall58.com或者 www.myturn.ca.gov來瞭解更多有關COVID-19疫苗安全與效用的訊息，並且進行預約。