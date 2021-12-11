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HealthCare.gov以低廉保費開放投保

工商訊

總數超過15萬的無保險亞裔美國人、夏威夷原住民、和太平洋島民,符合資格者將得到免費健保計劃

HealthCare.gov健保計劃現以破紀錄的低廉價格在HealthCare.gov網站開放供民衆投保。同時，健保市場的公開投保期間(Marketplace Open Enrollment Period)也將延長一個月，至1月15日截止，好讓消費者有更充裕的時間購得保險。

得益於2021年《美國救助計劃法案》(American Rescue Plan Act, ARP)新法，保險費用從未如此低廉。每5個人中就有4人能藉助新近擴大的財務補助找到每月10元或保費更低的健保計劃。此外，今年還有比去年更多的承保選擇，平均每位消費者可從6到7家保險公司提供的不同健保計劃中挑選。

「《美國救助計劃法案》提供健保市場範圍更廣的保費減免，為許多亞裔美國人、夏威夷原住民、和太平洋島民帶來巨大實惠，」白宮亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民計劃 (WHIAANHPI) 執行長Krystal Ka‘ai表示。「按照《美國救助計劃法案》的規定，通過新近擴大的財務補助，爲數15萬6000名無保險的亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民如今可得到免保費的健保計劃，另有19萬7000名無保險的亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民符合資格以優惠價格在健保市場投保。」

「如果您需要健康保險，請馬上就造訪HealthCare.gov，找到從未如此低廉的健保計劃，」CMS負責人Chiquita Brooks-LaSure表示。「在這次的公開投保期間，消費者將有更多選擇，更多援助，甚至更充裕的時間投保。對於有需求的家庭而言，這就意味著能為自己和親人獲得全面健康保險的安心保障。」

所有打算從HealthCare.gov網站選購健康保險的消費者，甚至包括目前已經通過健保市場投保健保計劃的消費者，都應造訪 HealthCare.gov 和 CuidadodeSalud.gov 投保或續保，或致電1-800-318-2596，使用 200種語言援助填寫申請表。

如果希望得到健保市場的代理或經紀協助，消費者可造訪 https://www.healthcare.gov/find-assistance/。一般而言，如果希望健保計劃從1月1日開始全年生效，消費者必須在12月15日前做出健保計劃選擇。如於12月15日至1月15日選擇健保計劃者，健保計劃將於2月1日開始生效。

健保 保險 原住民

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