卓越牙科中心聖誕特別優惠

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牙齒的健康其實關聯著整個身體的健康。牙齦病是大多數人都有可能得到的口腔疾病。當我們沒有及時清除口腔內的食物殘渣或對口腔進行清潔時，細菌會慢慢滋長繁殖，之後會形成牙菌斑，並依附在牙齒表面或者不容易清洗到的空隙處，從而形成牙結石導致牙齦病。

嚴重的牙周病、受外部撞擊等都可能導致牙齒掉落。許多年邁的父母因為牙齒不好，掉牙導致只能吃軟食。如果自己或身邊的親朋好友有這種情況，趕緊預約專業的牙科醫生進行診治。缺少牙齒除了不美觀，還嚴重影響健康。即使缺失的牙齒部位是在口腔後部，不容易被人看到，長期缺牙也會導致骨骼損傷流失，造成其他影響，像是面部塌陷、咀嚼困難和引起其他牙齒牙齦的過早老化。就算之前做過牙齒矯正的治療，也會因為牙根缺失而導致牙齒歪斜。

另一個不容易被大家發現的影響牙齒健康的因素就是牙齒不整齊的問題。許多人可能覺得自己牙齒不需要矯正，或者覺得這是牙齒自然生長，沒必要去改變它。其實，牙齒整齊除了在外觀上加分，整齊的牙齒對健康的益處也是顯而易見的。常見的問題像是牙齒擁擠、牙齒縫大、咬合過度等，都會導致很難清除牙菌斑和細菌，從而引起像是牙齦出血、口臭、食物容易塞牙、牙齒敏感等各種各樣的健康問題。

在這裡向各位讀者推薦沈維信醫生(Dr. Shankar)。沈醫生畢業於University of the Pacific牙科學院。曾獲得學院提名 口腔外科手術大獎，還擁有臨床種植牙教學等經驗。沈醫生對牙科有著濃厚的熱情，在牙科專業領域已經有超過20年的治療經驗，被許多患者認為是最值得信賴的牙醫。沈醫生還曾接受史蒂芬．薩多斯基博士(Steven Sadowsky)牙床植入模塊的高端培訓，並接受過牙科護理相關技術的專業深造！

許多沈醫生幫助過的患者都留下過『第二天就已經沒有疼痛不適』、『沈醫生非常細心和有耐心』等反饋。除此以外，沈醫生亦完成了Invisalign（隱適美矯正技術）的專業深造，可為患者解決各種牙齒矯正的問題。

沈醫生所在的San Bruno Dental Excellence診所現有限時優惠，單顆植牙2499元（種植體+基台+牙冠）。世界日報讀者現在更有『新患者第一顆植牙享受200元折扣』的優惠。優惠時間11月3日至12月31日2021。另有隱適美矯正(Invisalign)4588元，聖誕特別價，12月31日2021截止。

年底許多牙齒保險 即將到期，餘額不能延續至明年使用。趕快預約並在12月31號前使用您的牙齒保險吧！San Bruno卓越牙科中心提供綜合牙醫服務，包括拔牙補牙、預防清理、智齒手術、根管治療、人工植牙、牙齒矯正、牙齒美白美容、兒童牙齒、口腔顎面等各項專科服務。

疫情 期間，卓越牙科中心已進行全面消毒。診所員工均已完成疫苗接種及補強針。診所有通曉國語和粵語的工作人員，溝通便利，每天營業，接受各大保險。歡迎大家來電免費諮詢。

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