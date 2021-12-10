東巴洛阿圖市Town House本周末上市

座落於111 Mission Drive, East Palo Alto, CA 94303本周上市。

在2021年歲末的冬季，灣區 的房地產市場交易依然熱絡，房價穩健成長，仍舊呈現供不應求的趨勢。大多數人都以為東巴洛阿圖市East Palo Alto 是位於101號高速公路的東側，本周要為讀者們介紹的這一棟Town House，地址是111 Mission Drive, East Palo Alto, CA 94303，但是位於101號高速公路的西側，鄰近Stanford大學、帕羅奧圖市中心、Facebook、Amazon等等，坐擁優質的生活環境，交通相當便利，極具增值潛力，要價只有94萬9000元，是一件非常值得前往參觀的好標的。

這座有圍牆封閉的社區內約有50 戶，進出要經過隨時保持關閉的鐵柵門，以確保社區的安全，並且設有游泳 池。這棟 Town House是位於社區的邊間比較安靜，有私人的庭院，鋪設了專業的草皮並種植了柿子樹。客廳有拱形挑高的天花板、漂亮的硬木地板，餐廳旁邊是全新裝修的廚房，全新的不鏽鋼廚具設備、石英檯面和訂製的櫥櫃。全室都有中央供暖及空調，屋況維持的很好，成交後即可入住。

生活面積有1280平方英呎，規劃了2臥室2套衛浴，寬敞的主臥室面向後院，附帶了一套衛浴；第二間臥室則是面向前院，兼具隱密及方便性。附設了連接的車庫還有一個裝設有頂棚的停車棚，另外，社區也規劃了來賓的停車區。

位於111 Mission Drive, East Palo Alto, CA 94303的這棟Town House。要價只要94萬9000元，由Listing Agent Compass公司的Sophie Tsang負責上市銷售。請打電話了解詳情並預約參觀，或上網瀏覽：111Mission.com。全國頂尖經紀人Sophie Tsang專精矽谷 房屋買賣、2006至2020年連續榮獲總裁獎，聯繫電話號碼是408-667-3171。