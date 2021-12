Fire Scar簽書會 桑尼維爾圖書館舉行

12月13日(下周一)晚間7時,桑尼維爾Sunnyvale市長將為近期推出的一部有關華裔 社區新書「Fire Scar」在Sunnyvale圖書館特別舉辦一場演講及簽書會。會中將邀請學區 委員及 Superintendent,希望大家一起努力為華人 發聲,將華人移民前輩的歷史放入學生的教科書中。

由於華人歷史墓地慘遭破壞,目前也在籌建華人歷史墓地的重修與建造,也都會在簽告會晚上向大家報告。除此之外作者李嘉音女士也正在執筆翻譯的工作,希望不久的將來中文版便可以問世,這樣在亞洲的讀者們也可以讀到。

演講以及簽書會將一起舉辦,有實體聚會,也有 zoom meeting,敬請預先報名。謝謝大家關心參與!

「Fire Scar」book signing event and talk in Sunnyvale Public Library。

THIS PROGRAM WILL BE PRESENTED IN PERSON AND ONLINE。

實體聚會報名:please visit https://sunnyvale.libcal.com/calendar/14913/FireScar-InPerson。

雲會Zoom Meeting報名:please visithttps://sunnyvale.libcal.com/calendar/14913/FireScar-Online。