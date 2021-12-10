Fire Scar簽書會 桑尼維爾圖書館舉行

12月13日（下周一）晚間7時，桑尼維爾Sunnyvale市長將為近期推出的一部有關華裔 社區新書「Fire Scar」在Sunnyvale圖書館特別舉辦一場演講及簽書會。會中將邀請學區 委員及 Superintendent，希望大家一起努力為華人 發聲，將華人移民前輩的歷史放入學生的教科書中。

由於華人歷史墓地慘遭破壞，目前也在籌建華人歷史墓地的重修與建造，也都會在簽告會晚上向大家報告。除此之外作者李嘉音女士也正在執筆翻譯的工作，希望不久的將來中文版便可以問世，這樣在亞洲的讀者們也可以讀到。

演講以及簽書會將一起舉辦，有實體聚會，也有 zoom meeting，敬請預先報名。謝謝大家關心參與！

「Fire Scar」book signing event and talk in Sunnyvale Public Library。

THIS PROGRAM WILL BE PRESENTED IN PERSON AND ONLINE。

實體聚會報名：please visit https://sunnyvale.libcal.com/calendar/14913/FireScar-InPerson。

雲會Zoom Meeting報名：please visithttps://sunnyvale.libcal.com/calendar/14913/FireScar-Online。