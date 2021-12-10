我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州墮胎法繞過法院 首席大法官斥同僚放任

重演去年冬季模式？聖誕過後 美疫情恐惡化

Fire Scar簽書會 桑尼維爾圖書館舉行

工商訊

12月13日（下周一）晚間7時，桑尼維爾Sunnyvale市長將為近期推出的一部有關華裔社區新書「Fire Scar」在Sunnyvale圖書館特別舉辦一場演講及簽書會。會中將邀請學區委員及 Superintendent，希望大家一起努力為華人發聲，將華人移民前輩的歷史放入學生的教科書中。

由於華人歷史墓地慘遭破壞，目前也在籌建華人歷史墓地的重修與建造，也都會在簽告會晚上向大家報告。除此之外作者李嘉音女士也正在執筆翻譯的工作，希望不久的將來中文版便可以問世，這樣在亞洲的讀者們也可以讀到。

演講以及簽書會將一起舉辦，有實體聚會，也有 zoom meeting，敬請預先報名。謝謝大家關心參與！

「Fire Scar」book signing event and talk in Sunnyvale Public Library。

THIS PROGRAM WILL BE PRESENTED IN PERSON AND ONLINE。

實體聚會報名：please visit https://sunnyvale.libcal.com/calendar/14913/FireScar-InPerson。

雲會Zoom Meeting報名：please visithttps://sunnyvale.libcal.com/calendar/14913/FireScar-Online。

華人 學區 華裔

上一則

疫情後首次相聚 北美青商會展現團結力

延伸閱讀

桑尼維爾戶外用餐 延長至2022年

桑尼維爾戶外用餐 延長至2022年
「露骨」書籍與聖經並排展示 費郡圖書館惹議

「露骨」書籍與聖經並排展示 費郡圖書館惹議
復旦學霸 圖書館打卡1年1424次 有人301天在館

復旦學霸 圖書館打卡1年1424次 有人301天在館
費郡公校審閱核可 2爭議書重新上架圖書館

費郡公校審閱核可 2爭議書重新上架圖書館
南加東谷華美協會設中文圖書館 開放閱覽

南加東谷華美協會設中文圖書館 開放閱覽

熱門新聞

加州段純貞牛肉麵代理商Rommie從科技周邊製造業「斜槓」跨足餐飲業。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

2021-12-07 17:35
庫比蒂諾Main Street平時非常熱鬧，沒想到發生搶案。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）

庫比蒂諾鬧區遇匪用槍抵頭 華男勞力士手表被搶

2021-12-03 02:19
庫市TP Tea奶茶店被砸，商家暫時用木板堵住缺口。（目擊者提供）

矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場

2021-12-07 22:44
八方雲集2021年9月正式在台灣上市，同時也宣布進軍美國，不僅成為台灣的水餃之光，同時也吸引許多在美華人、尤其是在美台灣人的關注。（本報資料照片）

瞄準華人 八方雲集進軍美西

2021-12-04 02:00
舊金山在12月美國住房最難以負擔的城市中排名第七。（美聯社）

全美「居不易」之最 舊金山被擠出前5名

2021-12-10 02:18
加州檢察長邦塔宣布灣區一盜竊集團已被判刑。（美聯社）

灣區擁800萬元贓物盜竊集團 主謀被判6年

2021-12-04 02:20

超人氣

更多 >
蝦頭變黑代表不新鮮不能吃？ 內行人解釋：反而更好

蝦頭變黑代表不新鮮不能吃？ 內行人解釋：反而更好
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
iPhone 4用11年直升iPhone 13 開啟軟體30秒變1秒

iPhone 4用11年直升iPhone 13 開啟軟體30秒變1秒
莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回