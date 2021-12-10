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萬通互惠理財人壽保險公司

工商訊
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萬通互惠理財人壽保險公司（MassMutual）今天宣布，其董事會批准於2022年預計分紅金額將近達18.5億元，這是公司成立170年以來發放的最大金額。

萬通互惠理財董事長、總裁兼首席執行長Roger Crandall表示：「在充斥著質疑與變化不定的世界，可以人們長久信賴的東西是越來越少。」，「而對於我們的保單持有人來說，足以讓他們信賴的優勢之一，就是我們對其財務安全與福祉的恆久承諾。」我們在2022年創紀錄的紅利發放，反映出我們應對短期挑戰，以及實現長期價值的承諾和能力。」

雖然紅利發放並非保證，但自1869年起，萬通互惠理財每年都向符合資格的保單持有人發放紅利。2022年的預計分紅反映出持續的6%的派息利率；提供極有競爭力的紅利不僅是展現萬通互惠理財的長期承諾，同時，也提升公司財政實力。其調整後資本總額達到創紀錄的超過310億元。

萬通互惠理財的重要競爭優勢，仍然是來自非分紅保險業務的收益，包括年金和機構解決方案業務的強勁貢獻，以及公司在全球資產管理和其他策略性投資方面的所有權權益。此外，萬通互惠理財憑藉廣泛的產品和投資解決方案，於財富管理領域處於領導地位；近期，其客戶資產已超過2500億元。

「在更多的人為自身和家庭尋求財務保障的時候，萬通互惠理財持續表現出互惠公司經營業務的獨特的價值。」Crandall 並補充道：「透過我們的產品、員工、經驗及專注於對保單持有人的收益，我們能以強大的實力幫助數百萬人保障他們的未來和他們的摯愛家人。」

關於更多資訊，請瀏覽www.massmutual.com。

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