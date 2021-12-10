永恆中醫診所 周曲利本周六冬季養生講座

中醫師周曲利。

冬季是生病的季節，氣候變冷寒，消耗我們的體力，身體的陽氣隨之也變虛弱，感冒、流感、冷空氣過敏 、鼻過敏、手腳冰冷、難以入睡，或者關節疼痛、腰背疼痛、肩周炎、似乎所有原有的病狀都在冬季加重。那麼在冬季如何做好充分的健康準備，補足陽氣，預防心腦血管疾病、中風等嚴重疾病的發生。

灣區著名永恆中醫診所名中醫師周曲利將於本周六（12月11日）下午1時30分至3時30分，地點：1066 Saratoga Ave., Ste. 100, San Jose, CA 95129，舉辦冬季養生講座。周醫師將會提供健康諮詢以及提供個人號脈診病。周醫生將教大家如何正確使用艾炙、食療、自身的指壓氣功療法和其他最新自然方法等來進行冬季的養生，確保大家不但保養好的健康的冬季，來年有一個健康的一年。調養身體是一個長期的過程，但學會怎樣調養可收益終身，這次周醫師親自的教學，機會難得，歡迎帶上家人朋友一起來學習養生！

周曲利中醫師畢業於中國著名中醫大學，先後任教於美國、中國、及歐洲醫學院。她以愛心為本，聚傳統醫學及現代醫學之精，有40餘年精湛臨床經驗，並榮獲2002年最佳針炙師。她專精治療人體各種痛症，擅長中醫方脈、針炙推拿、食療調補、正骨理療、該診所採用一次性消毒針，衛生、安全。周曲利中醫師表示，現代人工作壓力、家庭壓力、及社會繁雜的人際關係，對人體健康造成極大影響，更演生出各種疾病。該診所更採用美國最新電腦經絡檢測儀，可測出疼痛、失眠、過敏、胃腸病等等的根本原因，找出12條經絡氣穴流通平衡狀況，提供健康水平及不健康或亞健康的評估。永恆中醫診所醫術寬廣，專治各種痛症，如：腕肘疼痛、過敏哮喘、車禍 意外、工作受傷、關節腫痛、運動受傷、減肥戒煙 、痛經不孕、 頸肩腰背痛、壓力脫髮、眼疲勞不適、皮炎粉刺、及諸疑難雜症等。該診所另外更設有：不孕症專科、推拿指壓（可免費示範體驗）、及特效中藥減肥美容等項目，多年來好口碑，廣受病患相傳載道。

永恆中醫診所接受車禍、工商保險、PPO 及各種醫療保險 ，聖荷西預約請電408-241-6638，診所地址：1066 Saratoga Ave. Ste.100, San Jose, CA 95129，時間：12月11日下午1時30分至3時30分，名額有限，報名電話：408-241-6638 或上網：https://www.eventbrite.com/e/holiday-wellness-open-house-tickets-221005763187 屆時有茶水招待。