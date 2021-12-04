瞄準華人 八方雲集進軍美西
美西華人人口愈來愈多，不少台灣大型連鎖餐飲業也來美國插旗，尤其又以華人聚落為主的美西作為第一站。八方雲集2021年9月正式在台灣上市，同時也宣布進軍美國，不僅成為台灣的水餃之光，同時也吸引許多在美華人、尤其是在美台灣人的關注，不少人無不期待八方雲集趕快開到家門口，一解鄉愁。
來美消息一出 華人社群熱議
八方雲集在台灣約有1000家門店，站穩台灣市場之外，八方也開始放眼海外市場。八方雲集總經理張瑞蓮在上市記者會上表示，八方雲集發揮產銷一條龍與規模經濟等優勢，繼站穩台灣、香港後，將繼續打國際杯，進軍美國、日本、新加坡。進軍美國的消息一傳出，立刻引起當地華人社群的高度討論與關心。
朝國際化邁進 首站插旗加州
八方雲集主管表示，八方雲集要朝國際化邁進，美國市場是全球第一大國，國際化一定是以美國為前哨站。目前八方雲集確定將於2022年第一季正式進駐美國加州，已在美國與當地合作夥伴設立了Bafang Yunji Foods LLC及Bafang Yunji Restaurant Group LCC兩家合資公司，八方雲集持股六成，第一家店選在華人較多的加州，而美方的合資夥伴具有豐富在地餐飲經營經驗，並不擔心口味接受度的問題。
市場分析師表示，餐飲業要進入相對陌生的市場，語言、文化，甚至飲食習慣都不相同，對於餐飲業來說，的確是很大的挑戰，因此幾乎所有公司都會在當地找尋合作夥伴，選擇的第一站，也是華人較密集的城市，這樣可以最大程度的減少摸索時間與降低難度。
是否開放加盟 端看市場成效
八方雲集表示，進入美國市場，將秉持兩大原則，一是鎖定主餐類的庶民餐飲，二是著重外帶市場，這樣的策略與目前在台灣的發展並無太大差異，這也是八方雲集未來打國際市場的主要方向，至於未來是否會在美國持續展店，甚至開放加盟，都是可能發展的方向，端看進駐美國後的市場成效如何，會採最有利市場發展的方向前進。
市場分析師表示，台灣具規模的餐飲集團對於美國市場都有不少想法，其中最關鍵的原因就是，美國的市場大、人均所得高，能夠大幅挹注營收之外，還能提升品牌的國際知名度，而本身也有足夠的優勢能夠找到切入點，也因此不少餐飲業前仆後繼的「錢進美國」，近幾年也獲得不錯的回響。
美味水餃鍋貼 最代表家鄉味
美國當地華人聽聞八方雲集要落腳美西後，皆表示相當期待。華人梁予機表示，來美國矽谷十多年，最懷念的就是水餃鍋貼，當地雖然華人的餐飲已相當多，但總覺得仍找不到好吃的水餃鍋貼，未來相當期待八方雲集開幕，即便買生的回家煮，都能感受到家鄉味。
八方雲集集團旗下不僅有水餃鍋貼，還有五個餐飲品牌，共有1261家店，分別為「八方雲集」1089家、「梁社漢排骨」111家、「百芳池上便當」七家、「八方台式麵屋」四家，以及去年併購的「丹堤咖啡」50家，營收目前以台灣市場為主，占八成，12年前進軍香港，營收約占兩成，中國市場營收占比則逐年降低，未來還會加入美國的營收。
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