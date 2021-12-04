瞄準華人 八方雲集進軍美西

八方雲集2021年9月正式在台灣上市，同時也宣布進軍美國，不僅成為台灣的水餃之光，同時也吸引許多在美華人、尤其是在美台灣人的關注。（本報資料照片）

美西華人 人口愈來愈多，不少台灣大型連鎖餐飲業也來美國插旗，尤其又以華人聚落為主的美西作為第一站。八方雲集2021年9月正式在台灣上市，同時也宣布進軍美國，不僅成為台灣的水餃之光，同時也吸引許多在美華人、尤其是在美台灣人的關注，不少人無不期待八方雲集趕快開到家門口，一解鄉愁。

八方雲集鍋貼店是快速竄起的中式快餐加盟店。（記高彬原者／攝影）

八方雲集位於台北的一家直營店，員工正在為顧客烹製鍋貼。（新華社）

來美消息一出 華人社群熱議

八方雲集在台灣約有1000家門店，站穩台灣市場之外，八方也開始放眼海外市場。八方雲集總經理張瑞蓮在上市記者會上表示，八方雲集發揮產銷一條龍與規模經濟等優勢，繼站穩台灣、香港後，將繼續打國際杯，進軍美國、日本、新加坡。進軍美國的消息一傳出，立刻引起當地華人社群的高度討論與關心。

八方雲集推出素食口味的水餃鍋貼。（記高張雅雯／攝影）

朝國際化邁進 首站插旗加州

八方雲集主管表示，八方雲集要朝國際化邁進，美國市場是全球第一大國，國際化一定是以美國為前哨站。目前八方雲集確定將於2022年第一季正式進駐美國加州，已在美國與當地合作夥伴設立了Bafang Yunji Foods LLC及Bafang Yunji Restaurant Group LCC兩家合資公司，八方雲集持股六成，第一家店選在華人較多的加州，而美方的合資夥伴具有豐富在地餐飲經營經驗，並不擔心口味接受度的問題。

市場分析師表示，餐飲業要進入相對陌生的市場，語言、文化，甚至飲食習慣都不相同，對於餐飲業來說，的確是很大的挑戰，因此幾乎所有公司都會在當地找尋合作夥伴，選擇的第一站，也是華人較密集的城市，這樣可以最大程度的減少摸索時間與降低難度。

八方雲集員工在新北市淡水中央廚房廠區自動化生產線上製作水餃皮。（新華社）

是否開放加盟 端看市場成效

八方雲集表示，進入美國市場，將秉持兩大原則，一是鎖定主餐類的庶民餐飲，二是著重外帶市場，這樣的策略與目前在台灣的發展並無太大差異，這也是八方雲集未來打國際市場的主要方向，至於未來是否會在美國持續展店，甚至開放加盟，都是可能發展的方向，端看進駐美國後的市場成效如何，會採最有利市場發展的方向前進。

市場分析師表示，台灣具規模的餐飲集團對於美國市場都有不少想法，其中最關鍵的原因就是，美國的市場大、人均所得高，能夠大幅挹注營收 之外，還能提升品牌的國際知名度，而本身也有足夠的優勢能夠找到切入點，也因此不少餐飲業前仆後繼的「錢進美國」，近幾年也獲得不錯的回響。

八方雲集連鎖餐飲企業在台灣的門店有887家，2014年西進大陸，以福州為起點展開市場布局。選擇福州，最重要的原因是創辦人林家鈺（右）的祖籍是福州閩侯。（新華社）

八方雲集創辦人林家鈺，在新北市淡水中央廚房廠區對包裝好的肉餡進行抽查。（新華社）

美味水餃鍋貼 最代表家鄉味

美國當地華人聽聞八方雲集要落腳美西後，皆表示相當期待。華人梁予機表示，來美國矽谷十多年，最懷念的就是水餃鍋貼，當地雖然華人的餐飲已相當多，但總覺得仍找不到好吃的水餃鍋貼，未來相當期待八方雲集開幕，即便買生的回家煮，都能感受到家鄉味。

八方雲集集團旗下不僅有水餃鍋貼，還有五個餐飲品牌，共有1261家店，分別為「八方雲集」1089家、「梁社漢排骨」111家、「百芳池上便當」七家、「八方台式麵屋」四家，以及去年併購的「丹堤咖啡」50家，營收目前以台灣市場為主，占八成，12年前進軍香港，營收約占兩成，中國市場營收占比則逐年降低，未來還會加入美國的營收。