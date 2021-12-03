今年最後一次長期護理保險免費教育講座

精英理財總裁黃曉東先生

隨著現代醫術的不斷進步，美國人的平均壽命越來越長，活到八九十歲甚至一百歲已不稀奇。但是活得長而又活的有品質才是我們追求的，大家最關心的問題是：我們辛苦賺了一輩子的錢夠花嗎？如果萬一生病需要照顧，要花很多錢，我們的退休 生活會不會受影響？

最近在華人社區討論很多的一個題目是：如何規劃長期護理。據官方統計，65歲以上的美國人平均70%在走之前要用到長期護理，而很多人並不知道傳統的紅藍白卡醫療保險 並不保障長期護理，而身邊有人需要長期護理的人都知道，長期護理統常要5至8年的時間，包括中風，癌症及老人癡呆症等等都會需要長期護理，而平均每月的長期護理費用在7000至1萬元，如果要5至8年將花費50到100萬，對你的退休收入是一大損失。

如何能用很少一筆錢保障我們的退休生活，不會因為家人需要長期護理保險而大受影響呢？很多人意識到要購買長期護理保險但又猶豫，因為傳統的長期護理保險像定期人壽保險一樣，如果用不到保費 就白繳了，如中間退保也損失保費。如果有一個產品能夠在需要時有保障，用不到則可以讓錢長的比銀行快就好了！現在特別給廣大華人讀者推薦長期護理保險最新產品，該產品結合了長期護理及終身人壽保險，用不到長期護理有人壽保險理賠！我們的長期護理是只要每天6件事你不能做其中2件就賠，和很多一般人壽保險加重大疾病附約有很大的不同，你不需要得癌症晚期或老人痴呆這些重大疾病也可以理賠，是真正專們保長期護理的保險。

保險還有以下特點：可兩人合買保單，保費只付一單，兩人都有長期護理保障！我們獨家提供的附約可保兩人長期護理保障終身，無上限！和市面上傳統的長期護理保險不同，我們的保費是固定不會漲的。保費可一筆付清或分期付，一筆付清如退保可全額返還保費。如果你滿60歲，保費可以用退休帳戶的錢支付，所得稅分20年交可以幫你省稅，讓你可以滿足70歲以前要提款的最低要求，又可以讓夫婦兩人都有長期護理保障，一石二鳥。如果你沒有一筆錢可以付清，你也可以選擇每月交保費，分十年至二十年繳清，當你開始長期護理理賠可免保費！如果你有一筆錢放在年金裡，並不打算用，但又擔心萬一要用到長期護理時年金不夠用，你可以把你的年金轉換成我們的長期護理年金，要用到長期護理時可把你的每月長期護理金提高三至五倍，而且可以保障終身。

另外如果你有一份很多年前買的人壽保險，因為你現在不想繼續繳保費了，而且想有長期護理保障，你可以把你保險的現金價值做一個1035轉換，變成我們的長期護理+人壽保險，這樣你既保住了人壽保險，又增加了長期護理保險，一舉兩得！

很多人曾經被保險公司拒保，我們可能是少數能讓你成保的公司，如果你有三高，或有糖尿病，或是B型肝炎帶菌，有紅斑性狼瘡骨疏鬆等病可接受，最老可保到80歲！

講座時間：12月11日周六下午2時至4時。講座地址：3100 Mowry Ave. Suite 300. Fremont, CA 94538。報名請電：408-466-0233，找梁小姐。如果要參加我們的網上講座，歡迎Email報名取得網上連接：[email protected]。