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傳奇水餃 隆重新張

工商訊

只是因為多看了一眼，再也沒能忘掉…… 想想好開心，她碧玉年華，潔白無瑕，內心純淨，綠意蔥蔥，整齊排排，亭亭玉立，美麗無比。她使我堅定，提升，相信，完善，夢想，陪伴我坦蕩地經歷風雨，兀自成長。

《The Moment of Lift》說白了，她不但美味，而且健康。想想，喜悅，她，水餃，一生的依靠。Green Origin is Our Dreaming。

傳奇水餃，多年來一直保持著傳統特色的新鮮和手工的「老店」特徵，以質量第一，客戶滿意第一為宗旨。每日從市場上採購新鮮蔬菜和肉料，加上親自熬製的各種底料，是水餃味道鮮美的基礎，此外還有手工擀皮，加上麵質優良，經篩選而定，使得餃子皮薄，餡大，一吃一兜油口感油（不是油）而不膩，另加上麵筋有勁，口感極好。新鮮手工水餃加上工作程序的嚴格把關，從料到陷，從餡到麵，從麵到樣，層層把關，道道檢合，缺一不可。真正做到餃子有心，餃子用心，餃子真心，餃子貼心，使得顧客吃到美心、舒心與安心。

傳奇水餃不但擁有白菜、韭菜、芹菜、四季豆、嫩玉米、鮮薺菜、菠菜、青醬菜、西葫蘆、冬菇、籮蔔絲，搭配豬肉、雞肉、牛肉、羊肉、鮮蝦、雞蛋及素菜比例餡水餃、鍋貼、雲吞、盒子、餡餅，而且還有上海灌湯小籠包、生煎包、籮蔔絲餡餅、蟹殼黃、豆沙酥餅，全部麵食點心100%手工擀皮，皮滑肉嫩，又有「QQ」水餃之稱。傳奇水餃還有拍黃瓜（農場鮮黃瓜）、花生拌黃瓜、香脆蓮藕、香菜拌干絲、香菜拌腐竹、拌金針菇、醬肘花、涼拌耳絲、拌海帶絲、麻辣牛筋、拌粉皮、山東扒雞、椒鹽雞翅、椒鹽排骨、椒鹽魚片以及鹽酥雞等，碟碟精製小菜。經過多年實踐，鮮肉和鮮蔬菜1比1 比例搭配製做的水餃對人體最為有益。既保持了人體在日常生活中所需要的能量，也能補充人體所需要的纖維及維生素。我們稱之為「健康水餃」。我們堅信，一切天然的最好，新鮮的天然就更好。

我們執著地堅持，不是生活欠我們一份滿意，而是我們欠生活一份努力。但即便不能擁有完美的生活，所幸依然在追求完整（善）的自我。

UBest Dumpling（傳奇水餃），地址：4370 Thornton Ave., Fremont, CA 94536。電話：510-894-1386（訂購專線）。

餃子皮 蔬菜 雞蛋

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