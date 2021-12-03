公益電視台優視頻道感恩募款摸彩線上活動

全美#1華人公益電視台優視頻道為感謝捐款人，將於12月4日晚間七時舉辦年度線上感恩募款摸彩活動『改變生命，創造未來』。

配合這次活動主題，將於活動中首播眨眼女總裁王樂怡激勵人心的優視原創紀錄片『拼出我心Spell Me Out』精華片段，並邀請到前真情部落格主持人李晶玉於節目中真情分享主持節目的生命見證。

『拼出我心』是優視頻道費時三年製作的紀錄片，由曾獲中美電影節金天使獎導演 閻旭亮策劃執導，進駐在王樂怡灣區 家中、近距離記錄了獲得周大觀基金會全球熱愛生命獎章的亞洲私募基金女王，如何在人生高峰遭逢巨變後，面對困境仍勇敢奮鬥，樂觀積極。她基於對家人、對生命的熱愛，僅以眨眼與外界溝通，卻能出版五本著作，藉由文字帶給世人鼓舞與激勵。影片也忠實呈現了王樂怡在每天的生活當中，雖然有掙扎、有痛苦，但是靠著信仰與愛，對未來仍有無限的盼望。

前真情部落格主持人李晶玉，也對優視頻道的觀眾分享他在製作主持真情部落格時，他的心路歷程與收穫。李晶玉藉由訪問真情部落格一千個受訪的真情勇士 ，將他們面對生命中的黑暗低谷、卻仍能反轉生命迎向陽光的真實經歷，分享給社會上遭遇同樣困境的人們，帶給他們希望與鼓勵，從而為社會帶來正向積極的力量。

優視頻道在未來一年，仍將秉持成立宗旨與信念，持續堅守崗位，提供優質節目、關注公共議題，為社會帶來改變內在生命的訊息，從而創造更美好的未來。收看優視12月4日晚間七時『改變生命，創造未來』晚會及參加摸彩辦法詳情，請上優視頻道網站www.UChannelTV.us或無線電視頻道15.5, 16.9。